Kritiek op Israël is geen vrijbrief om foute informatie te verspreiden

In de oorlog sneuvelt de waarheid als eerste, dat is een bekend gezegde. Het wordt werkelijkheid in het stuk van Klaassen. Hij kiest ervoor om in de rest van zijn verhaal valse beschuldigingen en halve feiten te poneren. De auteur noemt een aantal Bijbelteksten, die voorstanders van Israël moeten laten zien dat ze volledig immoreel handelen. Op dit zeer selectieve gebruik van teksten zal ik verder maar niet ingaan, dat lijkt me voer voor theologen.

Niet opgelet

Al vroeg in zijn verhaal starten de onjuistheden. Hij suggereert dat Palestijnen om de laatste druppels water vechten in de Gazastrook. Waar haalt hij die kennis vandaan? En daarnaast stelt hij dat Christenen voor Israël (CvI) illegale kolonisatie faciliteert. Klaarblijkelijk heeft hij de aflevering van het programma Boos gezien, maar niet goed opgelet. Dan had hij geweten dat slechts een miniem percentage van het geld van CvI naar de Westelijke Jordaanoever gaat. Bovendien heeft de uitzending absoluut niet bewezen dat de organisatie iets te maken heeft met illegale kolonisatie. Een ongefundeerde beschuldiging.

Problematisch is dat Klaassen het verhaal van Hamas volop deelt

Een ander punt betreft de hulpverleners die door het Israëlische leger zijn gedood. In dit incident is de verantwoordelijke militaire commandant wel degelijk ontslagen. Ook een eventueel strafrechtelijk proces hangt hem nog boven het hoofd. Het leger nam hem het meest kwalijk dat hij in eerste instantie stelde dat de voertuigen geen zwaailichten voerden. Later bleek uit een cameraopname dat dit wel zo was. Het Israëlische leger was in eerste instantie afgegaan op de verklaring van de commandant. De lichamen zijn begraven in het zand, omdat er in de Gazastrook veel verwilderde honden zijn. De locatie van de lichamen is wel degelijk gedeeld met de VN. De lichamen waren niet geboeid en zijn niet geëxecuteerd. Dat waren beschuldigingen waar geen bewijs voor geleverd is, zo blijkt ook uit de autopsie van lichamen.

Victim blaming

Zorgelijker is zijn toon rondom de Maccabirellen. Klaassen suggereert dat de geweldsuitbarsting tegen de Maccabifans te billijken is vanwege het negeren van humanitaire misdaden. Daarmee maakt hij zich schuldig aan ”victim blaming” en het goedpraten van misdrijven. Willekeurige Israëlische fans aanvallen vanwege vermeende oorlogsmisdrijven is nooit goed te keuren. Dat heeft de Nederlandse rechter ook uitgesproken.

Elke jurist weet dat een beschuldiging van oorlogsmisdrijven snel gemaakt is

Op deze manier is het hek van de dam. De AIVD heeft recent nog gesteld dat het hier ging om „extremistisch geweld”, het was „ondermijnend voor de democratische rechtsorde van Nederland”. Dat Klaassen dit geweld probeert goed te praten, is uiterst problematisch. De daders riepen zelf nota bene dat ze op ”Jodenjacht” gingen en deelden volop antisemitische opmerkingen.

Tunnelvisie

Het pleidooi voor meer aandacht voor de Palestijnen zou zeker attentie verdienen. Maar de auteur probeert vooral om Israël zo slecht mogelijk af te schilderen. Hij doet dat door volop gebruik te maken van allerlei propaganda. Op deze manier vertoont hij precies hetzelfde gedrag dat hij de andere kant verwijt: een enorme tunnelvisie. Problematisch is dat hij daarmee het verhaal van Hamas volop deelt.

Het is van belang om zich een bescheiden houding aan te meten, aangezien we op grote afstand staan van de gebeurtenissen. De auteur is student geneeskunde. Maar het gaat bij allerlei beschuldigingen vooral om de toepassing van het internationaal recht. Schoenmaker, blijf bij uw leest. Elke jurist weet dat een beschuldiging van oorlogsmisdrijven snel gemaakt is. Maar in de praktijk blijkt de vork vaak anders in de steel te zitten. Laten we vooral niet oordelen zonder de feiten echt te kennen. Kritiek op Israël mag geen vrijbrief zijn voor het verspreiden van desinformatie.

De auteur is onderzoeker Israël en het Midden-Oosten bij het CIDI.