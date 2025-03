Israëlische ambassadeur: In Gaza wordt geen oorlog tussen twee legers gevochten

Hij wil graag zijn visie delen op de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en daarom neemt Ephraim, sinds 2022 als ambassadeur in Den Haag, woensdagmiddag de tijd voor een telefonisch interview.

Experts zeggen dat het onmogelijk is om Hamas militair uit te schakelen. Waarom dan toch weer een nieuw offensief, en een schending van de wapenstilstand?

„Ik denk niet dat het onmogelijk is, wel dat het niet makkelijk is. Een van onze doelen is dat de bewoners van de kibboetsen en dorpen in het zuiden van Israël veilig zijn. 7 oktober mag zich nooit meer herhalen. Daarvoor moeten we zorgen dat de macht van Hamas wordt gebroken.

We weten dat Hamas tijdens de wapenstilstand humanitaire goederen verkocht om zijn militaire capaciteit weer op te bouwen. Bovendien hebben we allemaal de vreselijke beelden gezien van de parade die de terreurgroep maakte van de overdracht van de gijzelaars. En Hamas heeft geweigerd om gijzelaars vrij te laten volgens de voorwaarden van de wapenstilstand. Daarom startten wij de aanval, in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten.”

Ambassadeur Modi Ephraim. beeld Dirk Hol

Ligt de oplossing van dit conflict in militair geweld?

„Nee, die ligt in een combinatie van militaire middelen en diplomatie. Voor een duurzame vrede moet Gaza wat ons betreft in ieder geval een ander bestuur krijgen.”

Een van Israëls doelen is het terughalen van alle gijzelaars. Een Hamasfunctionaris noemde deze aanvallen „het doodvonnis” voor hen, een familielid van een van de gijzelaars zegt dat hij zich meer zorgen maakt dan ooit. Wat is uw reactie hierop?

„Ik snap absoluut de families van de gijzelaars. Hun geliefden zijn nog in Gaza. We zijn toegewijd om de gijzelaars terug te brengen, allemaal. Een Joods spreekwoord zegt: wie één leven redt, redt de hele wereld.

De vraag is: wat is de beste manier om de gijzelaars terug te brengen? Dat is het continue dilemma waar we mee moeten omgaan. We hopen dat deze militaire druk eraan bijdraagt Hamas weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Intussen doen we door middel van onze militaire inlichtingen ons uiterste best om gevechten te vermijden op die plekken waarvan we weten dat er gijzelaars worden vastgehouden. Dat is geen makkelijke taak, omdat Hamasstrijders naast Gazaanse burgers ook de gijzelaars gebruiken als menselijk schild.”

Er wordt wel gezegd dat Netanyahu deze oorlog voortzet vanwege zijn eigen politieke doelen. Hoe kijkt u daarnaar?

„Dat is wat mij betreft niet relevant. We zien dat alle veiligheidsorganisaties in Israël begrijpen dat we de bedreiging die Hamas is moeten verwijderen uit Gaza. Anders gaan we weer verder op het pad van gewelddadig conflict, dat al meer dan vijftien jaar duurt.”

Hamas meldde dat zeker 400 mensen zouden zijn omgekomen bij de aanvallen eerder deze week. Vier van zijn kopstukken zouden zijn gedood. Wat is uw reactie op zulke cijfers?

„We weten dat de cijfers van Hamas geen feitelijke basis hebben. Israël neemt heel veel maatregelen om burgerslachtoffers te voorkomen. We willen niet dat onschuldige mensen sterven. Daarvoor hebben we een rechtssysteem, ook waarschuwen we burgers voor een aanval. Maar in Gaza wordt geen oorlog tussen twee legers gevochten. Hamasstrijders zitten in scholen, tunnels en moskeeën en dat allemaal in een enorm dichtbevolkte strook land. Dat maakt het lastig burgerslachtoffers te voorkomen.”