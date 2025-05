Waarom Israël dreigt met volledige bezetting Gaza

Binnen Israël leidt de nieuwe koers tot spanningen. Premier Netanyahu noemt het uitschakelen van Hamas belangrijker dan de vrijlating van gijzelaars, tot onbegrip van hun families. Intussen pleiten ultrarechtse ministers openlijk voor een volledige annexatie of zelfs verwoesting van Gaza, terwijl Netanyahu inzet op een tijdelijk bestuur met Amerikaanse betrokkenheid. „De doelen zijn militair, maar raken aan diep politieke keuzes,” aldus Donk.

Internationaal blijft de kritiek groeien. Begrippen als ‘genocide’ doen de ronde, maar volgens Donk is daarvan juridisch geen sprake zolang er geen intentie is tot uitroeiing. „Israël probeert juist burgers uit gevechtszones te houden en hulp gericht toe te laten.” Toch dwingt de intensivering van de oorlog tot duidelijke uitleg aan eigen bevolking en bondgenoten. Want het morele draagvlak brokkelt af, binnen en buiten Israël.