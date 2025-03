CGK spreken over voortijdige sluiting synode

Het voorstel van het moderamen om de synode – nu de besluitvorming over de toekomst van het kerkverband is vastgelopen - te sluiten, hoewel veel agendapunten niet behandeld zijn en ook niet meer behandeld zullen worden, roept bij de afgevaardigden tal van vragen op. Zo wil D. Schaafsma weten wat het moderamen bedoelt met de opmerking dat een volgende synode de diverse agendapunten maar op moet gaan pakken. “Bedoelt u de reguliere synode in 2027? Of een extra synode? En wat verwacht u dat er na sluiting van deze synode op het grondvlak gaat gebeuren?”

Ds. W. Klaver wil weten wat het moderamen bedoelt met “de realiteit waarin wij zijn beland”. “Kunt u daar wat meer woorden aan geven? Want die realiteit wordt hier op de synode door diverse mensen heel verschillend beleefd.”

Ds. P.A. Kok wil weten of er, als de synode wél verder zou vergaderen, dat dan in april of in juni gaat gebeuren.

Ouderling Van der Knijff stelt voor de synode niet definitief maar conditioneel te sluiten “tot de volgende synode van 2027”.

Ds. R. Bikker vraagt of het niet beter is om als synode nu “eerst wat rust te nemen” en dan in april verder te spreken over het voorstel om de synode al dan niet te sluiten. “Ik denk dat we allemaal best moe zijn.” Ook wil hij weten of het moderamen wellicht toch nog andere wegen ziet om uit de kerkelijke crisis te geraken.

Na deze feitelijke vragen over het voornemen van moderamen om de synode te sluiten, gaat het moderamen in beraad en is er pauze.