Moderamen CGK overweegt synode definitief te sluiten

Nadat er donderdag onvoldoende steun bleek voor het plan om het kerkverband opnieuw in te delen in een A- en een B-deel, ziet het moderamen geen mogelijkheden meer om nog door te vergaderen en een lange rij van agendapunten alsnog af te handelen. „Hoe kunnen we verder vergaderen als met betrekking tot het agendapunt met de hoogste prioriteit elk perspectief verdwenen lijkt?”

„Vanuit de verlegenheid die we ervaren, willen we de synode definitief sluiten”, schreef het moderamen donderdagavond al aan alle afgevaardigden. „Aan de indieners van revisieverzoeken en instructies zal dan de boodschap gestuurd moeten worden dat deze synode niet bij machte was hun verzoeken te behandelen. Datzelfde geldt ook van de deputaatschappen waarvan het rapport nog niet (helemaal) behandeld is. Dat is een verdrietige en aangrijpende conclusie, maar het weerspiegelt wel de realiteit waarin we nu zijn beland. Dat zou dan betekenen dat genoemde zaken moeten worden doorgeschoven naar een volgende synode”, aldus het moderamen.

Wanneer een volgende synode bijeengeroepen zal worden, is nog niet duidelijk.