”De Ruif” heet de nieuwe aanbouw aan het hervormde kerkje in Noorden

De naam herinnert aan het vroegere verenigingsgebouw van de kerk met die naam. Franka de Groot, lid van de bouwcommissie: „Vroeger woonden hier veel boeren. Zij parkeerden hun tilbury’s vóór de dienst op het plein bij de kerk. De paarden gingen naar de paardenstal, een paar honderd meter verderop, waar ze voer kregen en bleven tot het eind van de dienst. Toen daar het verenigingsgebouw kwam, werd het ”De Ruif” genoemd. Bij het zoeken naar een naam voor de aanbouw kwam deze als winnaar uit de bus. Het is een toepasselijke naam die je goed met het Evangelie kunt verbinden.”

V.l.n.r.: Cor van Rijn, Franka de Groot en Arie van Oosterom. beeld Fred Libochant Fotografie

De nieuwe aanbouw bestaat uit twee gedeelten: een grote zaal met keuken en een nieuwe consistorie aan de andere kant van de gang. De zaal kan zeventig à tachtig mensen bevatten en is ook geschikt voor koffiedrinken na de diensten en bijvoorbeeld condoleances.

Ouderling-kerkrentmeester Arie van Oosterom: „De aanbouw is in stijl gerealiseerd. Achteraf gelukkig is het eerste, kubusachtige, ontwerp, dat minder paste bij het kerkgebouw, het niet geworden. De kosten van de bouw bedragen ongeveer een half miljoen euro. Dankzij de vele vrijwilligers zijn die redelijk beperkt gebleven.”

Vanuit de consistorie heb je een mooi uitzicht over de omgeving met het kerkhof en de Noordense Plas. „Het kerkhof is geen algemene begraafplaats, maar is in gebruik bij onze gemeente en bij de gereformeerde kerk van Woerdense Verlaat”, zegt Van Oosterom. „Het wordt een aantal keren per jaar gebruikt.”

„Deze kerk is niet de eerste op deze plaats”, merkt Cor van Rijn, lid van de bouwcommissie, op. „Hier hebben al twee oudere kerken gestaan. De oudste werd rond 1270 gebouwd. Deze kerk dateert van 1843. In 1987 heeft een grote restauratie plaatsgevonden, vooral door een verzwakte fundering. Toen is het kerkgebouw helemaal op betonplaat gefundeerd. Na die tijd hebben we er weinig kosten meer aan gehad.”

Twee wegen

Het knusse kerkje, dat aan de aanbouw vastzit, telt 220 zitplaatsen. Dat is genoeg voor de gemeente, geeft Van Oosterom aan. „Ze telt ongeveer 240 leden. ’s Morgens wonen gemiddeld ruim honderd mensen de dienst bij, ’s avonds ongeveer de helft. De gemeenteleden komen uit Noorden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Alphen aan den Rijn en De Hoef. Het is een Gereformeerde Bondsgemeente, waarin de prediking van de twee wegen, de brede en de smalle weg, centraal staat. De gemeente is uitnodigend en naar buiten gericht.”

Ze is op dit moment vacant. De naam van de predikant die de gemeente het laatste diende, staat op het predikantenbord voorin de kerk: Mattheüs van Dalen. Hij is vorig jaar naar Haaften vertrokken. De eerste predikant was ds. Henricus Westhovius, die hier in 1588 kwam. Onder de naam van ds. Jacobus de Baudous staat vermeld: 1693, op de preekstoel overleden.

Rommelmarkt

In de kerk liggen diverse Statenbijbels. De opvallendste is wel die op de tafel. Daarop staat ”Hervormde gemeente Noorden”. Het is opmerkelijk dat die Bijbel hier terechtgekomen is, legt Van Rijn uit. „Een inwoner van Noorden, geen gemeentelid, kwam deze Bijbel tegen op een rommelmarkt in Antwerpen. Ze vond dat heel bijzonder, kocht de Bijbel en bood die aan de gemeente aan. Kijk, hier staat het jaartal 1867.”