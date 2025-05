Dit is de nieuwe paus Leo XIV: „De kerk moet missionair zijn”

Het blijft lang spannend achter de gesloten deuren van de Sixtijnse Kapel, waar 133 kardinalen sinds woensdag in conclaaf zijn om een nieuwe paus te kiezen. Totdat er donderdag om 18:08 uur witte rook uit de schoorsteen kringelt: ze zijn eruit. De naam van Robert Francis Prevost staat na vier stemronden op het briefje van minstens twee derde van de kardinalen.

Witte rook: de 133 kardinalen in de Sixtijnse Kapel hebben een paus gekozen. beeld AFP, Alberto Pizzoli

De opvolger van de vorige maand overleden paus Franciscus legt een eed van gehoorzaamheid af en verschijnt ruim een uur later, in het pauselijk rood-wit gekleed, onder luid gejuich van het publiek op het balkon van de Sint-Pieter. Hij groet, zegent en houdt zijn eerste toespraak als paus.

Leo XIV zegt dat God „zonder voorwaarden” van mensen houdt. De wereld heeft licht nodig, vindt hij. „We zijn discipelen van Christus en Hij gaat ons voor.” De kerk moet missionair zijn, bruggen bouwen naar anderen toe en iedereen welkom heten, in liefde, zo is zijn boodschap. De nieuwe paus, die zich een „zoon van Augustinus” noemt en een gebed tot Maria uitspreekt, roept vervolgens op tot „vrede voor alle volkeren”.

Paus Leo XIV. beeld AFP, Tiziana Fabi

Zendeling

Na twaalf jaar Franciscus heeft de Rooms-Katholieke Kerk, met 1,4 miljard leden wereldwijd, weer een nieuwe leider. Voorafgaand aan het conclaaf staat de naam van Prevost, die lid is van de augustijnerorde, op verschillende lijstjes van ”papabile”, kardinalen van wie wordt gedacht dat ze best weleens tot paus gekozen kunnen worden. Hij is sinds 2023 prefect van de Dicasterie voor de Bisschoppen, een belangrijke functie in het Vaticaan. Die neemt besluiten over de benoemingen van bisschoppen.

Prevost wordt geboren op 14 september 1955 in Chicago. Na zijn priesterwijding in 1982 werkte hij vanaf 1985 als missionaris en later als bisschop in Peru. Kardinaal is hij nog niet zo lang: sinds 30 september 2023.

Traditioneel

Prevost, die vooral in Latijns-Amerika en Rome verblijft, heeft net als paus Franciscus oog voor armen en vluchtelingen. In de spaarzame interviews die hij geeft, lijkt hij vast te houden aan traditionele rooms-katholieke leerstellingen. Zo is Prevost tegen de wijding van vrouwen tot diaken, maar steunt hij het synodaal proces van zijn voorganger, dat leken meer zeggenschap in de kerk wil geven.

Paus Leo XIV staat in de lijn van zijn voorganger

Met de verkiezing van Prevost tot paus Leo XIV krijgt waarschijnlijk de koers die onder Franciscus is ingezet een vervolg. De nieuwe paus maakt er meteen een begin mee door in zijn eerste toespraak het belang van de missie van de kerk te onderstrepen. Ook deze paus zal bruggen willen slaan.