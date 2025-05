Statenbijbel in IJssel bij Zwolle blijkt „boodschap voor Nederland en kerk in Nederland”

Dat blijkt uit een e-mail die het Reformatorisch Dagblad donderdag ontving, met in het onderwerpveld ”Het verhaal achter de Bijbel en de IJssel”. Bij het mailtje is een uitvoerig schrijven gevoegd, waarin de twee ondertekenaars –die liever anoniem blijven– uitleggen „waarom een Statenbijbel net als Mozes in een mandje op de IJssel dreef op Bevrijdingsdag”.

De doorweekte Statenbijbel. beeld Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat viste maandag rond het middaguur bij de Windesheim Uiterwaarden een Statenbijbel uit het water, zo meldde de nieuwssite RTV Focus Zwolle dinsdag. „Het boek, ruim een meter breed en zo’n dertig centimeter dik, lag half verzonken in de kolk naast de IJssel. Een indrukwekkend exemplaar, met een dikke leren kaft, dat je eerder op een kansel verwacht dan op de bodem van een rivierarm.” Rijkswaterstaat was op dat moment bezig met een controle van de waterkwaliteit.

RTV Focus Zwolle wierp de vraag op of de Bijbel misschien doelwit was geweest van diefstal, vanwege waardevolle gravures erin bijvoorbeeld. Daarvan is echter geen sprake, blijkt uit het mailtje dat het RD kreeg nadat de krant woensdag ook over de vondst had bericht. „Het verhaal begint bij een groepje voorbidders die al een tijdlang ervaren dat God hen vraagt voorbede te doen voor Nederland”, schrijven de ondertekenaars. „God is op zoek naar mensen die een muur optrekken en voor Zijn aangezicht in de bres gaan staan voor ons land” (Ezechiël 22:30). „Na tachtig jaar bevrijding van de oorlog, heeft Nederland opnieuw bevrijding nodig. Geestelijke vrijheid dit keer.”

God heeft een hoopvolle toekomst voor ons land klaarliggen, aldus de briefschrijvers. Er is echter een „geestelijke oorlog gaande”, schrijven zij, en verwijzen daarbij onder meer „de kinderen die al jong weggehaald worden in ons land, uit de moederschoot. (…) Dat kan God niet zegenen, terwijl Hij ons zo graag wil zegenen!”

Het verhaal achter de Bijbel in een mandje op de IJssel Lees hier de uitleg die de "Voorbidders voor Nederland" het Reformatorisch Dagblad donderdag stuurden.

Op 5-5-2025, vervolgen ze, „bood God opnieuw Zijn genade aan Nederland aan door een groepje voorbidders opdracht te geven de Bijbel, Gods Woord, op een grote reddingsboei te leggen en de rivier op te sturen, Nederland in. Het water van de rivier, wat een beeld is van Gods Geest, nam het Woord mee, als boodschap voor Nederland en de kerk in Nederland dat God Zijn arm uitstrekt om ons te verlossen. Nederland, ontvang je Gods genade? Het Woord werd opgevist door Rijkswaterstaat en kwam in de krant van Zwolle terecht. Dit had God tijdens de voorbede van de voorbidders al gezegd. De Heer vraagt deze voorbidders vaker dingen voor Hem te doen, maar deze keer zou het openbaar worden, omdat dit een woord is wat heel Nederland moet horen!”

De Statenbijbel werd op een soort reddingsboei gelegd en „de rivier op gestuurd”. beeld Stichting Rivercall Nederland

De ”Voorbidders voor Nederland” blijken actief te zijn voor Stichting Rivercall Nederland, volgens haar website „een community van profetische wachters en voorbidders”. De stichting heeft als postadres Den Ham. „Wachter/aanspreekpunt” voor Nederland is Sjoerdje Bakker; daarnaast kent ze regionale afdelingen met een eigen „Wachter/aanspreekpunt”. Er is ook een Rivercall Israel en een Rivercall Europe.

Desgevraagd laat Bakker weten dat de Statenbijbel „op het Vispunt te water is gelaten” en dus wel een eindje verder is meegenomen door de stroom voordat Rijkswaterstaat hem uit de IJssel opviste.

Is de Bijbel toch niet te heilig voor acties als deze?

Bakker: „Wij vinden het Woord van God zeker heilig, God Zelf is heilig en Zijn Geest is heilig. Voor ons zit het echter niet in het papier, of de mooie sloten, of de letters. Maar in het Woord dat door Zijn Geest levend gemaakt wordt in ons hart tot redding en verlossing. Dat is onze voorbede door deze hele actie heen voor alle mensen van Nederland en de kerk in Nederland. Dat het niet zal gaan om het papier en de letter, maar om Zijn Geest Die het Woord levend maakt. En dat we een levende relatie met Jezus, het levende Woord Zelf zullen hebben, de enige Weg naar de Vader.”

Kunnen we binnenkort nog meer van zulke acties verwachten?

„We laten ons in onze voorbede en eventuele acties leiden door de Heilige Geest. De meeste dingen die we doen zijn niet zo zichtbaar. Maar als de Heer ons opnieuw vraagt een actie te doen die in de openbaarheid gaat komen, dan zullen we dat zeker doen.”

Rentmeesterschap

Jenneke Blok, communicatieadviseur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, laat in een reactie weten dat de organisatie het „leuk” vindt „te weten van wie dit bijzondere vlot afkomstig is en wat het idee erachter is. We willen graag ook nog weten of deze mensen de Bijbel nog willen terugontvangen, dan kunnen we daarvoor een afspraak maken.”

„Er is vast wel een andere methode denkbaar om de boodschap te verspreiden – maar fijn dat het mysterie is opgelost” Jenneke Blok, communicatieadviseur Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Rijkswaterstaat heeft wel een „vriendelijk verzoek”, aldus Blok, „om de volgende keer geen dingen meer in het water te deponeren, zeker geen plastic, maar ook geen andere dingen die daar niet thuishoren – ook dat hoort bij ”rentmeesterschap”. We proberen met z’n allen het water schoon en veilig te houden, en er is vast wel een andere methode denkbaar om de boodschap te verspreiden. Maar fijn dat het mysterie is opgelost.”