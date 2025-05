Bouwsculpturen Sint-Martinuskerk Kerkdriel tentoongesteld, Jodenbergje bij Hardenberg opgeknapt, en ander plaatselijk kerknieuws

Bouwsculpturen Kerkdriel

Het Driels Museum in Kerkdriel gaat bouwsculpturen uit de voormalige Sint-Martinuskerk permanent tentoonstellen. Daarvoor wordt het museumpand met een nieuwe expositieruimte uitgebreid.

In april 1945 bliezen Duitse soldaten de toren van de monumentale hervormde kerk op. Het kerkgebouw raakte hierdoor ook ernstig beschadigd en werd uiteindelijk gesloopt. De destijds beroemde middeleeuwse wand- en gewelfschilderingen in de kerk gingen daarbij verloren. Een groot deel van de bijzondere beeldhouwwerken kon worden gered.

Wat de kapitelen en kraagstenen zo uniek maakt, is dat er menselijke figuren op zijn uitgebeeld, zegt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). „Bij de meeste middeleeuwse kerken zijn deze architectonische onderdelen enkel gedecoreerd met bladmotieven. De Drielse beelden stellen engelen, profeten en andere Bijbelse figuren voor en dienden ter bezinning van de kerkgangers. Het beeldhouwwerk is bovendien van uitzonderlijk hoge kwaliteit.”

De geredde bouwsculpturen werden over verschillende musea en depots in heel Nederland verspreid. De RCE heeft de Drielse beelden nu zo veel mogelijk bij elkaar gebracht en laat ze in hun plaats van herkomst tentoonstellen. De expositiezaal wordt naar verwachting komend voorjaar in gebruik genomen.

Jodenbergje

De vervallen oude Joodse begraafplaats op ’t Holt bij Hardenberg is op initiatief van de plaatselijke Rotaryclub opgeknapt. De afrastering van prikkeldraad is vervangen door een metalen hekwerk met een houten toegangshek met trap. In het hek is de davidsster, het algemene symbool voor het Jodendom, verwerkt. Bij de begraafplaats is een informatiebord geplaatst.

De begraafplaats ligt op een kleine terp bij de Overijsselse Vecht, waardoor deze de naam Jodenbergje (Jeudenbarchien in het Nedersaksisch) heeft gekregen. In totaal zijn 64 grafstenen bewaard gebleven. De laatste begrafenis had plaats aan het eind van de negentiende eeuw. Daarna werd een nieuwe begraafplaats in gebruik genomen. In 2000 werd het Jodenbergje aangewezen als rijksmonument.

Hessorgel Kloetinge

Interieur van de Geerteskerk in Kloetinge, met het Hessorgel. beeld Jan Dirk van Scheyen

Voor de restauratie van het Hessorgel in de Geerteskerk in Kloetinge is nog ruim 100.000 euro nodig. De kerk probeert dit bedrag bij elkaar te sprokkelen met een adoptieactie.

Mensen kunnen een of meerdere van de in totaal 1445 orgelpijpen adopteren, aldus Omroep Zeeland. Niels Eversdijk, sinds 2013 organist van de Geerteskerk, vertelt in de uitzending waarom het orgel een opknapbeurt nodig heeft. Zo zijn de balgen –de longen van het orgel– lek, verzakken trompetpijpen en komen er scheuren in houten pijpen.

De provincie Zeeland kende in 2024 een subsidie van ruim 244.000 euro toe voor de restauratie van het orgel. Op dit moment is er nog meer dan een ton nodig van het totale bedrag van circa 400.000 euro, weet kerkrentmeester Els Robbeson.

Voor iedere portemonnee is een pijp beschikbaar, want de adoptiekosten variëren van een tientje tot 5000 euro. Het valt de kerkrentmeester op dat de vox humana in trek is. De holpijp valt volgens haar minder in de smaak, terwijl die het hardst aan restauratie toe is.

Het orgel van de Geerteskerk is in 1787 gebouwd door Hendrik Hermanus Hess (1735-1794). Het instrument werd nadien diverse keren gewijzigd.

De restauratie van het Hessorgel zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 beginnen en een jaar in beslag nemen.

Adoptie van een orgelpijp is mogelijk door een mail te sturen naar cvk@pknkoetinge.nl of via de Facebookpagina van de vrienden van de Geerteskerk.

Annakerk Hintham

In de rooms-katholieke Annakerk in Hintham, bij Den Bosch, wordt voor het einde van het jaar de laatste eucharistieviering gehouden. Dat is meegedeeld tijdens een informatieavond over de toekomst van het kerkgebouw.

In de kerk komt het kantoor van een architectenbureau dat het gebouw wil omvormen tot Herberg Hintham. Onder meer wordt gedacht aan workshops, opleidingen en themabijeenkomsten „die bijdragen aan persoonlijke en maatschappelijke groei”. In een openlijk toegankelijke ruimte kunnen buurtbewoners en anderen elkaar ontmoeten.

De tuin rondom de kerk wordt een plek voor stadslandbouw waar niet alleen voedsel wordt verbouwd, „maar ook een actieve gemeenschap kan groeien, waar mensen met groene handen, harten en vingers de ruimte krijgen om te innoveren”. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid staan daarbij centraal.

De Annakerk, een rijksmonument, werd in 1910 in gebruik genomen. Sinds 2014 heeft de kerk een kapelfunctie.

Oud-katholiek Middelburg

De statie Zeeland van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) wordt per 1 juli een volwaardige parochie, die de gehele provincie omvat. De vieringen en activiteiten van de Augustinusparochie hebben plaats in de Augustinuskerk aan de Zuidsingel in Middelburg. Dat kerkgebouw werd in 2014 aangekocht van de plaatselijke lutherse gemeente en in 2016 ingewijd.

Een statie is een geloofsgemeenschap die op weg is om een parochie te worden. In de brief waarin aartsbisschop Bernd Wallet de statuswijziging bekendmaakte, typeerde hij de statie Zeeland als „een kleine, levendige oud-katholieke gemeenschap met een groot spreidingsgebied, op grote geografische afstand van andere oud-katholieke parochies”.

De statie Zeeland bestaat sinds ongeveer dertig jaar. Volgens haar internetsite „groepeert ze een zeventigtal oud-katholieken in Zeeland en ver daarbuiten”.

Een parochieportret van de OKKN spreekt van „een groeiend aantal (gast)leden”, ook uit Middelburg. „De gemeenschap heeft een actieve, open houding naar de omgeving. Dit zorgt voor betrokkenheid op de stad en de regio en heeft aantrekkingskracht op nieuwkomers. De zorg en kosten voor het kerkgebouw en de reguliere exploitatie leggen een druk op de statie, die zij (nog) niet alleen kan dragen. De landelijke kerk hecht waarde aan deze pioniersplek en draagt daarom substantieel bij. We zien de parochie Zeeland als een van onze stabiele kerkplekken met mogelijkheden voor groei. De energie van pastoor en vrijwilligers willen we richten op het versterken van wat in deze parochie voor de gemeenschap blijvend waardevol is en nieuwkomers aanspreekt.”

De parochie houdt op zondag twee eucharistievieringen per maand.

Kerken Limburg dicht

Bisschop Ron van den Hout van Roermond heeft in april vijf parochiekerken in Limburg op verzoek van de betreffende kerkbesturen aan de eredienst onttrokken: de Antonius Abtkerk in Ell, de Martinuskerk in Beegden, de Corneliuskerk in Swartbroek, de Jozefkerk in Hout-Blerick en de Catharinakerk in Lemiers. Voor alle vijf de kerken geldt dat ze al geruime tijd onderdeel zijn van een federatie van samenwerkende parochies. Daardoor is de pastorale zorg voor de betrokken parochianen gewaarborgd, zegt het bisdom. Voor de kerkgebouwen wordt een passende herbestemming gezocht. Zodra deze bekend is, wordt de kerk definitief gesloten.

Balinese hindoetempel

In het Overijsselse dorp Kallenkote bij Steenwijk is zaterdag een traditionele hindoetempel van het Indonesische eiland Bali officieel geopend en ingewijd met een speciale ceremonie.

De tempel staat in het dierenpark Taman Indonesia en draagt de naam Pura Shanta Citta Bhuwana, wat zoveel betekent als „een plek die helderheid brengt voor de gedachten”. Bij de totstandkoming ervan waren de Indonesische ambassade in Den Haag en de Balinese hindoegemeenschap in Nederland betrokken. Balinezen zullen de tempel geregeld gaan gebruiken voor hun ceremonies en bijbehorende festiviteiten.

In het dierenpark zijn vogels en zoogdieren uit Indonesië te bewonderen. Bezoekers kunnen er ook kennismaken met de cultuur en de keuken van Indonesië.