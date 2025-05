Met Statenvertaling 23,5 miljoen mensen buiten beeld

Volgens de Taalunie is het Nederlands de taal van zo’n 24 miljoen mensen in Nederland, België, Suriname en de Caraïbische eilanden. De gereformeerde gezindte telt ruim genomen een half miljoen mensen. Als dan sinds enkele weken de discussie over de Statenvertaling weer gevoerd wordt en er van rechts en van links aan de GBS wordt getrokken met de vraag om toch maar minder of meer aan te passen, heeft dat echt allemaal wel nut. En dan ben ik dankbaar dat de GBS zich zo getrouw aan haar doelstelling houdt.

Buiten ons?

Maar één ding mis ik in de hele discussie: die 23,5 miljoen mensen die ook het Nederlands als taal hebben maar die volstrekt onbekend zijn met de Statenvertaling en het taalkleed ervan. Het gaat voortdurend over ”ons”. ”Onze gemeenten, onze kinderen, onze scholen” enzovoorts. Doet dat er allemaal dan niet toe? Zeker wel. Maar waar is onze betrokkenheid op en bewogenheid met al die mensen die niet bij ”ons” horen?

Het lijkt me Bijbels bijzonder moeilijk te onderbouwen dat we de Bijbel in alle talen vertalen en daar als gereformeerde gezindte ook ruimhartig aan bijdragen, maar we dat ondertussen voor de Nederlandse taal niet zouden mogen of kunnen.

Zou God ons niet opnieuw een getrouwe vertaling van Zijn Woord kunnen schenken?

In de zeventiende eeuw gaf de HEERE ons een synode die de moed had te besluiten tot een nieuwe vertaling. Ook gaf de HEERE dat er bekwame mannen waren om dat vertaalwerk te doen. Ondanks oorlog, ziekte en allerlei andere moeiten gaf Hij ook dat het werk gereed mocht komen.

Wordt het dan niet de hoogste tijd dat de kerken weer eens hun verantwoordelijkheid gaan voelen voor die 23,5 miljoen mensen die niet in hun kerken zitten? Mensen die ronddolen in de duisternis van allerlei afgoderij? Onze taalgenoten en daarom de eerste kring die we zoeken te bereiken met het Evangelie?

Waar is onze betrokkenheid bij al die mensen die niet bij ”ons” horen?

Eigen taal

Dezelfde God Die werkte in de zeventiende eeuw leeft nog. Zou Hij het ons ook nu niet kunnen schenken dat we opnieuw een getrouwe vertaling van Zijn Woord maken? Maar dan in het Nederlands van de 21e eeuw?

Laat dan de GBS in alle getrouwheid haar werk voortzetten. Maar laten ook de kerken hun eigen verantwoordelijkheid verstaan en oog hebben voor heel het Nederlandse taalgebied. En doen wat nodig is zodat ook die 23,5 miljoen mensen buiten ”onze” kring Gods Woord in hun eigen taal mogen lezen en horen. Met dezelfde zorgvuldigheid als waarmee de Statenvertaling tot stand kwam, maar dan in het Nederlands van de 21e eeuw.

De auteur is al jarenlang betrokken op het evangelisatiewerk.