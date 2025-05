Europa staat welwillend in onderhandelingen met Amerika, behalve over één eis

Europees commissaris Maros Sefcovic van handel vloog al drie keer naar Washington en videobelde heel wat vaker dan drie keer. Maar tot onderhandelen is het nog altijd niet gekomen. Dat zei woensdag de Duitse Europarlementariër Bernd Lange, voorzitter van de commissie handel. Lange is nauw bij de gesprekken betrokken.

Dat betekent dat de landen in de Europese Unie, ook Nederland, nog altijd niet weten waar ze op 9 juli aan toe zijn. Kort nadat president Trump op 2 april torenhoge heffingen oplegde –25 procent bovenop de al bestaande– kwam er een onderhandelingspauze van drie maanden. Daarvan is bijna de helft om. Zolang de pauze duurt, staan de Amerikaanse heffingen op 10 procent.

„Vorige week is vanuit Washington het sein gekomen dat we kunnen beginnen”, zegt Lange. „Sindsdien heeft de Europese Commissie een antwoord opgesteld, dat is besproken met het Europees Parlement en de lidstaten, en naar de Verenigde Staten is opgestuurd.”

Lange weet dat de EU welwillend staat tegenover vier van de vijf punten op een vorige week bekend geworden wensenlijst uit de VS.

Gelijk

De eerste Amerikaanse wens is dat de EU haar heffingen gelijktrekt aan die van de VS. „De EU vindt dat we op industriële waar aan allebei de kanten geen heffingen zouden moeten hebben”, zegt Lange. Of de Amerikanen dat voorstel steunen, is onbekend. Maar ook als dat niet het geval is, is er misschien te praten over de hoogte van heffingen op bepaalde producten.

In de tweede plaats willen de Amerikanen dat het handelstekort verdwijnt. Amerikanen kopen meer Europese spullen dan Europeanen spullen in Amerika kopen, en dat moet veranderen. Dat kan bijvoorbeeld in de energiesector. „Extra import uit de VS zou mogelijk moeten zijn”, zegt Lange. Ook ziet hij mogelijkheden voor extra inkoop van Amerikaanse computerchips.

De derde Amerikaanse eis is dat de EU zich openstelt voor Amerikaanse bedrijven. „Daar kunnen we naar kijken”, zegt Lange. „We kunnen onderzoeken wat we aan het investeringsklimaat kunnen verbeteren.”

Verder willen de Amerikanen, ten vierde, samenwerken op het gebied van economische veiligheid. Lange: „Ik zie op dat punt vooral mogelijkheid voor samenwerking op cyberveiligheid en digitale veiligheid.”

Niet ter discussie

Maar dan komt het vijfde punt: de regering-Trump wil dat de Europese Unie ook andere handelsbeperkingen wegneemt. Lange: „De Amerikanen hebben opgeschreven wat zij zien als Europese handelsbeperkingen. Het beslaat dertig pagina’s en bestaat voornamelijk uit een opsomming van Europese wetgeving. Dat zijn geen handelsbeperkingen, dat zijn regels over consumentenbescherming en digitale veiligheid. Wij vinden dat het ons goed recht is om regels te maken in het belang van onze bevolking. Dat staat wat ons betreft niet ter discussie.”

„Wij vinden dat het ons goed recht is om regels te maken in het belang van onze bevolking; dat staat niet ter discussie” Bernd Lange, voorzitter van EU-commissie handel

Hoe het afloopt, is niet te zeggen. De EU lijkt niet heel veel troeven te hebben. Er zijn nog exact zeven weken voor 9 juli, de dag waarop de Amerikaanse heffingen echt zullen ingaan. De Europese Unie werkt tot die tijd op twee sporen: ze onderhandelt en werkt tegelijk aan tegenmaatregelen. Als de Amerikaanse heffingen toch weer ingaan, staan de Europese ook klaar.

Zo ver hoeft het niet te komen, maar het kan wel: de Amerikaanse president is nu eenmaal niet erg voorspelbaar. En hij gaat erover, zegt Lange. „Trump neemt op twee punten graag zelf de besluiten: handel en migratie. Wat er ook uitkomt, hij zal zeggen dat het geweldig is.”