„Ik heb Tim Cook van Apple lang geleden al laten weten dat ik verwacht dat hun iPhones die in de Verenigde Staten worden verkocht, ook in de Verenigde Staten worden geproduceerd en in elkaar gezet. Niet in India of waar dan ook”, schrijft de president in een bericht op zijn socialemediakanaal Truth Social. „Als dat niet het geval is, moet Apple een tarief van minstens 25 procent betalen aan de VS.”

Trump had Apple-topman Cook eerder al gevraagd om te stoppen met het bouwen van fabrieken in India voor apparaten bestemd voor de VS. Hij dringt er bij de iPhone-maker op aan om de productie in de VS op te voeren nu het bedrijf zich van China afwendt.