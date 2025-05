Gazadebat in Gouda maakt emoties los: huilend raadslid en SGP-bijdrage over Psalm 85

In een woensdag gepubliceerd statement spreekt het college van burgemeester en wethouders van Gouda zich uit over het „immense leed” in Gaza. Het college vraagt het kabinet om alles „wat binnen zijn macht ligt te doen om het buitensporige geweld in Gaza te stoppen en de noodhulp zo mogelijk op gang te brengen”. Tegelijk vraagt het college ook aandacht voor Joden in Gouda. „Zij worden aangesproken op geweld waar ze niet verantwoordelijk voor zijn, of dat ze zelf niet steunen.”

Gouda kent zowel een forse reformatorische als islamitische gemeenschap. Aan het roer in Gouda staat Pieter Verhoeve, een burgemeester van SGP-huize.

Verhoeve zei woensdagavond dat het college van Gouda normaal gesproken „terughoudend” is om zich uit te laten over internationale politiek. „Dat doen we nu wel, bij uitzondering, omdat veel Gouwenaars zich zorgen maken over de situatie daar, de oorlog, en de slachtoffers. Die zorgen delen we als college. Het leed is onmenselijk groot.”

„We moeten als gemeente niet wegkijken. Het genocidale geweld tegen Palestijnse volk moet stoppen” Ahmed el Haddaoui, PvdA-raadslid in Gouda

Rode lijn

In het raadsdebat schaarden de meeste politieke partijen zich achter het statement van het college van burgemeester en wethouders. „De stad snakt ernaar”, zei raadslid Ahmed el Haddaoui van de PvdA (4 van de 35 zetels), die ook spreekt namens GroenLinks (4 zetels). „Wij trekken een rode lijn en roepen de Nederlandse regering op druk uit te oefenen op Israël om een eind te maken aan het geweld en zich in te zetten voor een duurzame en rechtvaardige vrede. Het genocidale geweld tegen het Palestijnse volk moet stoppen. We moeten als gemeente niet wegkijken.”

Ook de ChristenUnie (4 zetels) staat achter het statement. Fractievoorzitter Mirjam Roos: „We onderschrijven de gekozen woorden. We willen in Gouda blijven zoeken naar verbinding en vrede.”

Genocide

Raadslid Rolf van der Mije (eenpitter, voorheen raadslid voor GroenLinks) vindt dat de verklaring van het college niet ver genoeg gaat. „Ik vind het een gemiste kans dat het college niet het woord ”genocide” gebruikt. Ik mis in het statement ook het aanspreken van de regering van Israël.” „De verwoesting in Gaza moet stoppen. De moord op Palestijnen moet stoppen”, zei hij met tranen in zijn ogen.

Ook wat fractievoorzitter Wouter Kraidy van de Partij voor de Dieren (2 zetels) betreft had het statement van het college steviger van toon gemogen. „We vinden het pijnlijk om te lezen dat het college nog steeds spreekt over oorlog in plaats van over genocide.”

De kortste bijdrage kwam van raadslid Bram Talman van D66 (5 zetels). „Zowel het proces tot het komen van het statement en de inhoud ervan vinden we Gouda waardig.”

Wereldvrede

Sommige partijen betwijfelden min of meer of het een taak is voor een gemeentebestuur om zich met internationale politiek te bemoeien. „We zien niet in dat het statement ergens aan zal bijdragen. De gemeenteraad gaat niet over wereldvrede en ook niet over dit conflict”, zei fractievoorzitter Kevin de Jonge van de VVD (3 zetels). „Tegelijk verdient elke oproep tot duurzame vrede steun.” Wel zei de VVD’er het „zorgelijk” te vinden dat het college een statement afgaf „zonder vooraf daar de gemeenteraad in te kennen.”

Ook fractievoorzitter Martijn van der Wind van het CDA (2 zetels) wees erop dat „internationale politiek aan het kabinet en de Tweede Kamer is”.

Toch steunt het CDA de verklaring van het college. „We merken dat het conflict tussen Israël en Hamas ook tot zorgen en tot onrust in Gouda leidt. We zien het statement ook als boodschap aan onze stad: „We hebben jullie gezien en gehoord”.”

„Gouda wordt helaas onder het rijtje met Amsterdam geschaard. Dat betreurt mijn fractie zeer” Harold Hooglander, SGP-voorman in Gouda

Van der Wind waardeert het dat het college in het statement „de breedte probeert op te zoeken” en ook aandacht vraagt voor Joden in de stad. De CDA’er benadrukt dat Gouda een stad dient te zijn „waar we naar elkaar luisteren en elkaar niet veroordelen”.

Nigeria

De SGP (2 zetels) is het meest kritisch over de verklaring. Die partij vindt dat het college het statement niet had moeten maken. „Toen de SGP het college vroeg de Israëlische vlag te hijsen na de terreuraanslag op 7 oktober 2023, weigerde het college dit”, zei SGP-fractievoorzitter Harold Hooglander woensdagavond.

„We praten zeker niet alles goed wat de Israëlische regering doet. Elk onschuldig slachtoffer is er één te veel. Alleen, waarom heeft het college geen statement afgegeven over het geweld in Jemen, waar in acht jaar tijd zeker 233.000 slachtoffers zijn gevallen, een veelvoud van Gaza, of over de slachtoffers van christenvervolging in in Nigeria?”

Hooglander zei dat het college „gepoogd heeft in het statement terechte nuances aan te brengen”. Maar in de beeldvorming, zei de SGP’er, „wordt Gouda nu helaas toch in het rijtje met Amsterdam geschaard. Dat betreurt mijn fractie zeer.” Hooglander doelde op de recente oproep van de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het kabinet om Israël tot de orde te roepen.

Hooglander vertelde dat in zijn fractie deze week Psalm 85 is gelezen. „Het gaat daar over een gebed voor vrede en gerechtigheid in Israël. Dat wensen we de burgers in Israël en Gaza van harte toe.”