Nieuwsmedium: moeder Albert Heijn had interesse in Carrefour

Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize had vorig jaar interesse om de Franse supermarktketen Carrefour over te nemen. Volgens informatie van het Franse nieuwsmedium La Lettre, waar meerdere vakmedia over schrijven, liepen daar eind vorig jaar gesprekken over. Die waren naar verluidt in januari alweer afgelopen, omdat een overname tot een te machtige positie in België en Roemenië zou hebben geleid.