EU wacht met reactie nieuwe tarieven Trump tot belletje met VS

De Amerikaanse president kondigde vrijdag onverwacht importtarieven van 50 procent aan op Europese producten. De EU en de VS waren in onderhandeling over de algehele importtarieven, die voor drie maanden verlaagd waren van 20 naar 10 procent.

De Commissie stelde op haar beurt ook een pauze in van negentig dagen voor een lijst van Amerikaanse producten waar importheffingen op zouden gelden. De pauze zou duren tot 14 juli, het is nog onduidelijk of die nog altijd geldt.

Trump zegt de 50 procent importheffing te willen invoeren omdat de onderhandelingen „nergens heen gaan”. De Europese Commissie wilde de afgelopen weken niet ingaan op de onderhandelingen zolang deze nog lopen.

Eerder deze week zei handelsonderhandelaar namens het Europees Parlement (EP) Bernd Lange dat de EU zich welwillend opstelt, maar dat de VS nog altijd niet duidelijk maken wat ze precies willen. De EU heeft wel aangegeven geen uitzonderingen te willen maken op veiligheidsmaatregelen voor import uit de VS, zei Lange.

Lange reist volgende week met een EP-delegatie af naar Washington voor een handelsoverleg. Of hij daarbij iemand van de Trump-regering te spreken krijgt, valt nog te bezien, zei hij eerder deze week.