Netanyahu: Uitvoering plan Trump voorwaarde voor beëindiging oorlog

Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu woensdagavond tijdens een zeldzame persconferentie waarin hij de oorlogsdoelen van Israël uiteenzette. Het was vijf maanden geleden dat Netanyahu rechtstreeks met de media over het verloop van het conflict in Gaza sprak.

Netanyahu gaf een toelichting op ”Gideons Strijdwagens”, het nieuwe Israëlische offensief in Gaza dat afgelopen weekeinde begon. Deze operatie is geen tussentijdse fase in het conflict, maar moet uitmonden in een definitief einde aan de oorlog, aldus de premier.

De intensieve hervatting van het conflict is onderdeel van een „zeer georganiseerd plan” om de Israëlische oorlogsdoelen te behalen, betoogde Netanyahu. Die zijn onveranderd: „Het verslaan van Hamas, die de wreedheden van 7 oktober heeft begaan, al onze gijzelaars terugbrengen en ervoor zorgen dat Gaza geen bedreiging meer voor Israël vormt.”

Daarmee zei Netanyahu niets nieuws. Hij ging echter ook in op de route richting het einde van de oorlog die de Israëlische regering voor ogen heeft. „Onze strijdkrachten delen harde klappen uit –die nog harder zullen worden– richting Hamasbolwerken die nog in Gaza bestaan.” Na de huidige operatie zal „al het grondgebied van Gaza onder Israëlische veiligheidscontrole staan en Hamas totaal verslagen zijn”, verzekerde de premier.

Netanyahu benadrukte ook dat Israël de aanvoer van meer hulpgoederen naar de Gazastrook zal toestaan „om een humanitaire crisis te voorkomen”. In samenwerking met de Amerikanen wordt een distributiesysteem opgezet dat ervoor moet zorgen dat de hulp niet in handen van Hamas terechtkomt.

Nieuw element

Hoewel hij „bereid is om de oorlog stop te zetten”, zal Netanyahu dat alleen doen onder strikte voorwaarden die de veiligheid van Israël garanderen, hield hij de verzamelde pers bij zijn ambtswoning in Jeruzalem voor. Behalve de totale demilitarisering van Gaza en de verbanning van Hamasleiders moet ook het „juiste en revolutionaire” plan van Trump worden uitgevoerd, wil het conflict daadwerkelijk tot een einde komen.

„We zullen winnen – en dat zal niet nog anderhalf jaar duren” Benjamin Netanyahu, premier van Israël

Daarmee voegde Netanyahu een nieuw element toe aan de voorwaarden waaronder de oorlog wat hem betreft kan worden beëindigd. De Amerikaanse president Trump lanceerde in februari een voorstel voor de toekomst van Gaza. Dat behelsde een Amerikaanse overname van het gebied en –al dan niet tijdelijke– verhuizing van de Palestijnse bevolking. Dat zou ruimte bieden om de kuststrook van wapentuig en terroristische infrastructuur te zuiveren, te herbouwen en tot de „Rivièra van het Midden-Oosten” om te vormen.

Dat idee stuitte op wereldwijde weerstand. Zowel van de Arabische buurlanden, die niets zien in de opname van 2 miljoen Palestijnen, als van de internationale gemeenschap, die de voorstellen als etnische zuivering bestempelde. De vraag is dan ook of uitvoering van dit plan een realistische voorwaarde is voor definitieve beëindiging van de oorlog.

Overigens sloot Netanyahu een staakt-het-vuren met Hamas niet uit, als dat leidt tot vrijlating van de resterende 58 gijzelaars. Maar hij benadrukte dat zo’n bestand slechts tijdelijk kan zijn. „We zullen winnen – en dat zal niet nog anderhalf jaar duren. Ik wil de plannen niet prijsgeven, maar het zal gebeuren. We zullen een beslissende uitkomst en een andere toekomst voor Gaza realiseren.”

Eind vorige week voerden delegaties van Hamas en Israël nog gesprekken in de Qatarese hoofdstad Doha. Dat overleg liep echter op niets uit.