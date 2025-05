In een bericht op zijn socialemediakanaal Truth Social zegt hij dat de onderhandelingen met de EU „nergens heen gaan”. Hij zegt die heffingen van 50 procent tegen de EU „aan te raden”.

Op de Europese aandelenbeurzen waren onmiddellijk forse koersdalingen te zien door het bericht van Trump.

Trump schrijft verder dat de EU is „opgericht met als belangrijkste doel misbruik te maken van de Verenigde Staten”. Volgens hem is het heel moeilijk om zaken te doen met de EU. Trump wijst daarbij onder meer op „sterke handelsbarrières, belachelijke bedrijfsboetes en oneerlijke en onrechtvaardige rechtszaken tegen Amerikaanse bedrijven” van de EU.

Hij zegt ook dat er geen tarieven zijn als producten worden gebouwd of gemaakt in de VS.