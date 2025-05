Amerikanen en Britten bereiken handelsovereenkomst

Dat zijn enkele belangrijke resultaten van het akkoord over hun wederzijdse handel, dat de twee landen donderdag bereikten. Over het wegwerken van meer barrières, onder meer voor de belangrijke handel in farmaceutische producten, wordt verder onderhandeld.

Londen heeft ook toegezegd voor 10 miljard dollar aan Amerikaanse vliegtuigen te zullen kopen. Een paar uur na de bekendmaking van de handelsdeal berichtte persbureau Bloomberg op basis van bronnen dat IAG, het moederconcern van onder meer British Airways en Iberia, ongeveer dertig vliegtuigen van het type 787 Dreamliner van fabrikant Boeing gaat kopen. Ook zou IAG een optie nemen op meer toestellen.

Auto’s

De Britse premier Keir Starmer maakte de details van de overeenkomst tussen de twee landen bekend in de grootste autofabriek van het VK, van Jaguar Land Rover. De belasting op Britse auto's die naar de VS worden geëxporteerd wordt voor 100.000 auto's per jaar verlaagd van 27,5 procent naar 10 procent. Het VK exporteerde vorig jaar voor 9 miljard pond aan auto's naar de VS, waarmee dat land na de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt is voor de Britse auto-industrie.

„Je moet je afvragen of het beter is dan waar we gisteren stonden” Keir Starmer, premier van het Verenigd Koninkrijk

De premier bevestigde ook dat beide landen hun markten voor rundvlees openen, maar er wordt volgens hem niet gemorreld aan Britse kwaliteitseisen.

De Britse regering benadrukt dat het om een beginpunt voor verdere onderhandelingen ging. Zo handhaven de Amerikanen een algehele heffing van 10 procent op de meeste Britse producten. Op de vraag van een journalist of de Britten er niet alsnog slechter voorstaan dan voordat de Amerikaanse president Trump extra importheffingen invoerde, zei Starmer: „Je moet je afvragen of het beter is dan waar we gisteren stonden.”

Starmer beweerde ook dat de deal duizenden banen redt. Om die reden benaderde hij Trump liever met pragmatisme dan met getergde reacties op Amerikaanse importheffingen, zei hij.

Een belasting op digitale diensten in het VK blijft bestaan. Het gaat om een taks van 2 procent op de omzet die Google, Facebook en Amazon bijvoorbeeld behalen met hun zoekmachines, sociale media en webshops. Trump is altijd fel tegenstander geweest, omdat dit vooral Amerikaanse bedrijven raakt. De twee landen hebben wel toegezegd te onderhandelen over een ”digitale handelsovereenkomst”.

Ethanol

De Amerikaanse president Trump zei tijdens een eigen persmoment dat het VK niet alleen meer landbouwproducten uit de VS zal toelaten, maar ook ethanol en machines. Hij noemde de overeenkomst een „doorbraak”.

Volgens handelsminister Howard Lutnick krijgen Amerikaanse exporteurs door de nu bereikte overeenkomst voor 5 miljard dollar aan nieuwe kansen in het VK. Door de overeenkomst krijgen Amerikaanse luchtvaartbedrijven ook voorrang bij de toegang tot kwalitatief hoogwaardige Britse onderdelen.

Trump zei dat er binnenkort meer handelsdeals zullen volgen. Komend weekend praten China en de VS met elkaar in Zwitserland.

Beurzen

Beleggers reageerden donderdag positief op de handelsdeal tussen de VS en het VK. De aandelenbeurzen in New York, en eerder op de dag ook die in Amsterdam, sloten met winst.

De Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de Europese Unie en de VS ook snel tot een handelsakkoord komen. Tegelijkertijd hebben ze er begrip voor dat de EU tegenmaatregelen voorbereidt voor de Amerikaanse importheffingen.

De Europese Commissie publiceerde donderdag een lijst van Amerikaanse producten waarop mogelijk importheffingen komen als handelsgesprekken met de VS mislukken, waaronder auto's, vliegtuigen, motorfietsen en landbouwproducten. Het dagelijks EU-bestuur benadrukte het liefst een „wederzijds voordelige en gebalanceerde” oplossing te vinden voor het handelsconflict met de VS.

„We begrijpen dat de EU dit doet om in het onderhandelingsproces druk op te voeren, ook al doen de maatregelen die zij treft pijn”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Een woordvoerder van de Bovag, de brancheorganisatie voor autodealers en -garages, vreest dat eventuele heffingen op Amerikaanse auto's de prijzen opdrijven. „We zijn principieel geen voorstander van importheffingen. Hier wordt alleen de consument de dupe van.”

Een groot deel van de in Nederland verkochte auto's blijft waarschijnlijk buiten schot, want de meeste worden niet in de VS gemaakt. Alleen van Tesla en motormerk Harley-Davidson komen veel voertuigen uit de VS, schat de Bovag-woordvoerder in.