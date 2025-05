Lianne Boogaard en Neline Oosterom kochten samen een huis; een goede beslissing?

Het was de enige manier om een koophuis te bemachtigen. En hoewel het hun van meerdere kanten werd afgeraden, besloten de twee meiden ruim anderhalf jaar geleden de knoop door te hakken: samen konden ze een behoorlijke hypotheek krijgen én de maandlasten opbrengen.

Hun besluit leidde tot een interview in het Reformatorisch Dagblad, dat mooie reacties opleverde. Veel mensen vonden de stap die Lianne en Neline gingen zetten moedig. In oktober 2023 kregen ze de sleutel van een mooie tussenwoning. Het is een ruim huis in het landelijke Bleskensgraaf, een landelijk dorp met nog geen 3000 inwoners.

Hun woning is gebouwd rond 1970 en staat aan een rustig straatje, tegenover een kleine speeltuin. De bewoners hebben uitzicht op een in fris blauw en geel geverfde schommel en glijbaan.

Vlag

De vlag ging destijds uit. Wappert die in figuurlijk opzicht nog steeds? Neline: „Gelukkig gaat het goed met ons. We hebben geen spijt van onze beslissing. Binnen een paar maanden was onze woning verbouwd, zodat we er zo’n anderhalf jaar geleden nog voor de kerstdagen in konden trekken. Afgelopen zomer is de tuin compleet vernieuwd. Daar kunnen we nu dus van genieten.”

Lianne (22 jaar): „We hebben allebei nog geen vriend. Als een van ons verkering zou krijgen, veranderen er op termijn natuurlijk dingen, maar dat is nu dus nog niet aan de orde. Wat er al wel is veranderd: we hebben inmiddels de nodige huisdieren, onder meer twee poezen en zeven kippen.”

Verhalen uitwisselen

Samen een woning bezitten betekent dat de maandlasten kunnen worden gedeeld. Daardoor is wonen voor de twee jonge meiden betaalbaar. Neline: „We kochten onze woning voor minder dan 300.000 euro. Dat was toen al bijzonder, en als we het nu zouden moeten doen, zou het voor dat bedrag niet meer lukken. We zijn erg blij met wat we nu mogen hebben.”

Lianne ziet niet alleen financiële voordelen aan het delen van een woning. „Er zijn ook heel praktische aspecten. We werken allebei als kraamverzorgster, maar vaak niet op dezelfde tijdstippen. Als ik gewerkt heb en moe thuiskom, is het heerlijk dat ik niet hoef te koken, omdat Neline vrij had en dat al heeft gedaan. Ik hoef dan alleen maar aan tafel aan te schuiven.” Ze ziet nog meer positieve kanten van het samen in een huis wonen: „Het is mooi om verhalen uit te wisselen en handig dat we elkaar advies kunnen vragen.”

Succesverhaal

Een succesverhaal dus? Dat is te veel gezegd. Lianne geeft eerlijk toe dat er ook wel eens lastige momenten zijn. „We hebben behoorlijk onregelmatige werktijden. Op de meest onmogelijke tijdstippen worden we opgeroepen om te helpen bij een bevalling. Soms heb je daar geen zin in en dan is het gemopper niet van de lucht.”

Spijt van hun gezamenlijke aankoop hebben de twee echter nog nooit gehad. Neline: „De Heere heeft voor ons de weg gebaand, zo ervaren we het. Hij zal over ons en ons huisje waken. Alleen daarom mag het goed gaan.”

„Wat wij hebben gedaan kan goed gaan, maar dat hoeft natuurlijk niet” Neline Oosterom

Adviseren de meiden anderen om hun voorbeeld te volgen? Neline is erg voorzichtig. „Wat wij hebben gedaan kan goed gaan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het hangt van de omstandigheden af. En ook van karakters. Samen in een huis wonen is een kwestie van geven en nemen. Dat moet je wel kunnen.

Daarnaast: voor veel jonge mensen loopt het in het leven heel anders dan bij ons. Het is Bijbels om te trouwen en, als God dat geeft, een gezin te krijgen. Maar als je nog geen relatie hebt, geloof ik dat het goed kan zijn om de zaak aan te pakken zoals wij dat hebben gedaan, als je maar niet op jezelf vertrouwt, maar op de Heere.”