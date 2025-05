Waarom ligt het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten onder een vergrootglas?

Het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten liet de afgelopen week drie mensen toe tot de predikantsopleiding. „In vergelijking met vorig jaar zijn het er veel, maar in vergelijking met twee jaar geleden zijn het er weinig. Gemiddeld worden er twee tot drie studenten aangenomen,” aldus hoofd van de kerkredactie Arie de Heer.

Het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten ligt onder een vergrootglas. De Heer: „De vergaderingen hebben iets geheimzinnigs in zich. Het zijn besloten vergaderingen, we weten niet hoeveel mensen er worden afgewezen. Daarnaast zijn de Gereformeerde Gemeenten een groot kerkverband, met ruim 100.000 leden. En ook een aantal grotere gemeenten heeft geen eigen predikant. Deze mensen zijn toch benieuwd wat de uitslag van deze vergaderingen aan de Boezemsingel zal zijn. We zien ook dat berichten over het curatorium goed gelezen worden.”

Het RD schreef de afgelopen tijd een serie artikelen rondom de opmars van het refobaptisme. „Dit zijn nieuwe gemeenten die zijn ontstaan met een reformatorische inslag. Voor reformatorische christenen kunnen deze gemeenten aantrekkelijk zijn, doordat het Woord nog steeds centraal staat, maar er daarbij wel ruimte is voor onder andere een vrijere liturgie en de geloofsdoop,” aldus redacteur kerk Janita van Hoeven.