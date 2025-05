Ds. A. Schot nieuwe rector Theologische School Gereformeerde Gemeenten 

Dat meldde het curatorium deze week in een brief aan de predikanten van het kerkverband. De predikant volgt ds. G. Clements uit Benthuizen op, die in juni 70 jaar wordt en daarom terugtreedt als docent en rector.

Ds. Schot (60) werd in 1998 predikant in Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 dient hij in Nunspeet. In 2018 werd hij benoemd tot docent. Andere docenten aan de Theologische School zijn ds. J.M.D. de Heer, ds. B. Labee en ds. D. de Wit.

Ds. Clements was rector sinds 2020. Hij volgde toen ds. P. Mulder op, die in 2017 het stokje van ds. A. Moerkerken overnam.