Zeven jongeren doodgeschoten op kerkelijk feest in Mexico

Dat maakten Christian Today en de BBC de afgelopen dagen bekend.

Gewapende mannen openden het vuur op een groep mensen die na het evenement waren achtergebleven op het centrale plein van het dorp. De aanvallers reden rechtstreeks naar het dorpsplein en vuurden tientallen schoten af, ogenschijnlijk willekeurig.

Inwoners van San Bartolo de Berrios zeiden dat ze in de vroege ochtend van maandag binnen enkele minuten zo'n honderd schoten hoorden. Het centrale plein leek volgens hen op „een bloedbad”. Van de zeven dodelijke slachtoffers waren er twee jonger dan 18 jaar.

Het motief achter de schietpartij is nog niet bekend. Verschillende borden in de omgeving zijn beklad met een boodschap die erop wijst dat de beschieting is uitgevoerd door het Santa Rosa de Limakartel.

Zowel het Jalisco New Generation Cartel (CJNG) als het Santa Rosa de Limakartel is actief in de staat. De twee kartels zijn verwikkeld in een strijd om de controle over grondgebied.

Er zijn tot nu toe geen arrestaties verricht in verband met de aanval.

Hoewel schietpartijen bij nachtclubs en bars niet ongebruikelijk zijn in Mexicaanse staten met veel drugskartels is een aanval op een rooms-katholiek evenement zeldzaam.

De staat Guanajuato, waar San Bertolo de Berrios ligt, telde in 2024 het hoogste aantal moorden van alle Mexicaanse staten, met in totaal 2597 doden.

De Bisschoppenconferentie van Mexico zei in een reactie dat mensen „niet onverschillig kunnen blijven tegenover de spiraal van geweld die zo veel gemeenschappen verwondt".

Mexico staat op plek 31 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors en steeg dit jaar met zes plaatsen, wat wijst op een verslechterende situatie.