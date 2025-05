„Met Nicea mogen christenen roemen: „Wij hebben een Koning!””

De Geloofsbelijdenis van Nicea bestaat dit jaar 1700 jaar. Om dit te gedenken organiseerde ds. (Dick Jan) Diepenbroek de Puttense Kerkentour. Uitgesmeerd over vier avonden verzorgen diverse voorgangers lezingen over de Geloofsbelijdenis van Nicea in hun kerken. Woensdag 7 mei gaf prof. dr. Marcel Sarot de eerste lezing in de Nieuwe Kerk, daarna hield Mery Falger-van Haastert de tweede lezing in de Maria Zuiveringkerk.

Woensdagavond sprak ds. Diepenbroek voor zo’n tachtig belangstellenden in de kerk van de hersteld hervormde gemeente in Putten. In de Oude Kerk sprak daarna emeritus predikant ds. J. (Jacob) Westland. De volgende avond is op woensdag 11 juni; op woensdag 25 juni wordt de laatste avond van de Kerkentour gehouden. Dan heeft ook de presentatie plaats van een boek met de lezingen.

Nieuws in beeld De avonden trekken een gemêleerd gezelschap. beeld André Dorst Bezoekers aan het begin van de avond. beeld André Dorst

Rooms-katholiek

„Het is een gemêleerd gezelschap”, verzekert koster Pelt van de hersteld hervormde gemeente aan het begin van de avond. „De belangstellenden komen uit alle kerken van Putten.” Dat blijkt, want de eerste bezoeker vertelt dat hij lid is van de rooms-katholieke parochie van Putten. „Ik ben een mix van gereformeerd en rooms-katholiek: ik ben als kind in de Rooms-Katholieke Kerk gedoopt, daarna werd ik gereformeerd en toen ik met een rooms-katholieke vrouw trouwde, werd ik weer rooms-katholiek.” Deze vrouw blijkt Mery Falger-van Haastert te zijn, die twee weken geleden in de Maria Zuiveringkerk sprak over de eerste regel van de Geloofsbelijdenis van Nicea. Even daarna komt ds. J. (Joost) van den Brink, predikant van de confessionele Andreaskerk, binnen.

Ook ds. J. van den Brink, predikant van de hervormde Andreaskerk in Putten, was aanwezig. beeld André Dorst

Drempels

Dan arriveert ook ds. Diepenbroek, de initiatiefnemer van de Puttense Kerkentour, die deze avond over de Persoon van Jezus Christus in de Geloofsbelijdenis van Nicea zal spreken. Ds. Diepenbroek vertelt dat hij het idee voor een Kerkentour opdeed in 2017, toen hij predikant in Rouveen was, waar in het kader van de Reformatieherdenking ook een Kerkentour werd georganiseerd. „In Putten, met een andere kerkelijke setting, ontmoeten wij in het pastoresoverleg de voorgangers van alle kerkgenootschappen, ook de rooms-katholieke, en vanuit die kring ontstond het idee de herdenking van het 1700-jarig bestaan van de Geloofsbelijdenis van Nicea gezamenlijk te doen. Omdat alle kerken deze belijdenis gemeen hebben, leek het ons goed over de kerkelijke drempels heen te stappen en in de verschillende kerkgebouwen gezamenlijk naar lezingen te luisteren waarin niet alleen historische informatie wordt geboden, maar waarin ook mag doorklinken welke doorwerking Nicea in de kerkverbanden nog heeft.”

Ds. Diepenbroek begint zijn lezing met het stellen van de vraag die de Heere Jezus ooit aan Zijn discipelen in de regio van Ceasarea Filippi stelde: „Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” Op die kernvraag, die eerst door Petrus, daarna meer uitgebreid door de Vroege Kerk werd beantwoord, zegt de Belijdenis van Nicea in een opeenstapeling van formuleringen dat Jezus Kurios (Heere) is, God en mens in één Persoon. „Beslist geen theologische haarkloverij, maar een stamelend verwoorden van de kern van het christelijke geloof. Die andere opvatting, die Jezus als een voortreffelijk schepsel ziet, is een onbarmhartige boodschap, omdat die de diepgevallen mens op zichzelf terugwerpt.”

Burgemeester H.A. Lambooij. beeld André Dorst

Samenbindend

Dan begeven de belangstellenden zich per fiets of per auto naar de Oude Kerk. Onder hen is de burgemeester van Putten, H.A. (Henk) Lambooij, die laat merken hoe blij hij is met een samenbindend en oecumenisch gebeuren als deze Kerkentour. „Putten is geen Biblebelt”, verklaart burgemeester Lambooij. „Hier is een rooms-katholieke kerk en ik ben blij dat rooms-katholieken en protestanten in het pastoresoverleg elkaar ontmoeten en nu de Geloofsbelijdenis van Nicea gezamenlijk herdenken.”

In zijn voordracht noemt ds. Westland de Geloofsbelijdenis van Nicea een bewijs dat de kerk vanuit de hemel in stand wordt gehouden. „Met Nicea mogen christenen roemen: „Wij hebben een Koning! Er is hoop en een toekomst.”

In de Oude Kerk te Putten houdt ds. J. Westland een lezing. beeld André Dorst

„Nicea is beslist geen theologische haarkloverij, maar een stamelend verwoorden van de kern van het christelijke geloof” Ds. D.J. Diepenbroek, hersteld hervormd predikant Putten