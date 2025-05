Twee predikanten staan 25 jaar in het ambt, en andere personalia

Overleden

Ds. J. Gerrits (PKN)

Ds. J. Gerrits, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 14 mei overleden.

Jentienus Gerrits werd geboren op 20 augustus 1945 in Hardenberg. Hij studeerde theologie in Kampen en Utrecht en werd in 1994 hervormd predikant in Leens-Mensingeweer. Ds. Gerrits ging in 2010 met emeritaat.

Jubileum

Ds. L. Lammers (PKN)

Ds. L. Lammers, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond op 14 mei 25 jaar in het ambt.

Ds. Lammers werd in 2000 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland. In 2006 vertrok hij naar Wezep-Hattemerbroek (wijkgemeente 2). Vanaf 2011 diende de predikant de gemeenten Giessen-Oudekerk en Peursum, waarna hij in 2018 pastoraal werker werd bij Zorggroep WZU Veluwe.

Ds. Lammers was van 2019 tot 2021 in deeltijd verbonden aan de hervormde gemeente in Veessen. Momenteel verricht hij pastorale werkzaamheden in de hervormde gemeente rond de Johanneskerk in Heerde.

Ds. F.H. Meijer (CGK)

Ds. F.H. Meijer, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Broek op Langedijk, stond maandag 25 jaar in het ambt.

Frank Meijer werd geboren op 6 mei 1969 in Apeldoorn. Hij deed op 19 mei 2000 intrede in de cgk in Dedemsvaart. Op 22 augustus 2010 werd hij bevestigd als predikant van de cgk te Broek op Langedijk. Daar heeft hij zich beijverd voor eenwording met de plaatselijke gereformeerde kerk vrijgemaakt. Vanaf 2018 vormen de twee kerken één gemeente, tegenwoordig Ncgk De Ontmoeting geheten.