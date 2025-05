Ds. De Wilde voor Gereformeerde Bond: De kerk is niet ons project, maar een geschenk

Ds. De Wilde hield donderdag op de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk een inleiding over het jaarthema van de GB: ”Kerk. Thuis bij God”. Hij signaleerde dat er in West-Europa sprake is van „kerkelijke neergang”, maar wees ook op tekenen die „voorzichtig positief” lijken, zoals het recente onderzoek ”God in Nederland”.

De predikant uit Nunspeet, hoofdbestuurslid van de GB, wees op de passages over de kerk in de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Belijdenis van Nicea. „Alsof ze willen zeggen: de kerk is niet ons project, iets wat wij mensen moeten maken of moeten redden, of in stand moeten houden, nee, wij ontvangen de kerk, als een geschenk van God, een plek, een gemeenschap waar we thuis zijn bij Hem.” Hij noemde dat verootmoedigend, maar „vooral ook bemoedigend”. „De kerk is van Gód. Dan heeft de kerk dus toekomst.”

Kerntaken

Ds. De Wilde belichtte drie Bijbelse beelden, die „alle drie benadrukken hoe nauw de drie-enige God bij zijn kerk verbonden is”. De aanduiding „volk van God” noemde hij „de meest fundamentele en eenvoudige omschrijving voor de kerk in de Bijbel”.

Dit laat zien dat „de oorsprong van de kerk bij God ligt en bij Zijn verlangen. Hij wil in een verbond met mensen leven, en roept ze om bij Hem te horen en bij Hem te zijn.” Daarbij wees ds. De Wilde op drie kerntaken: „God dienen, elkaar opbouwen en de wereld tot zegen zijn.”

Hij zei dat Israël een „cruciale rol” speelt in Gods plan met de kerk. „De kerk van het nieuwe verbond staat ook helemaal in de lijn van het Oude Testament, sterker nog, de bouwstenen voor de kerkleer zijn in het Oude Testament al terug te vinden.”

Een ander beeld is de kerk als het lichaam van Christus. Daarbij gaat het allereerst om de band met Christus Zelf. „Je kunt niet bij God horen, je kunt niet bij de kerk van God horen, zonder geloof in de Heere Jezus.”

De predikant wees op Efeze 5:23, waar Christus de Behouder van het lichaam wordt genoemd. „Dat maakt de kerk tot de beste plek die er op aarde is. Hier ontmoeten we Christus, even echt als mensen Hem tijdens zijn rondwandeling op aarde konden ontmoeten. Hier worden we gezegend met allerlei geestelijke zegeningen.”

Bij de kerk moeten we dan vooral denken aan een plaatselijke gemeente die in haar samenkomsten en gemeenteleven op allerlei manieren het kerk-zijn „belichaamt”. „Dan hebben we niet alleen te maken met gelovigen die samen gemeente zijn, maar –wat een wonder– vooral ook met Christus Zelf.”

Verzet

Tot slot belichtte de predikant de kerk als tempel, waarbij hij vooral wees op de Heilige Geest, Die „het geheim van het leven en de groei van de kerk” is. „Waar Hij werkt, komen mensen tot geloof en ontstaan christelijke gemeenten, ondanks het verzet vanuit ons zondige hart en de tegenwerking en aanvallen van de duivel.”

„De Heilige Geest is het geheim van het leven en de groei van de kerk” Ds. M.K. de Wilde, predikant in Nunspeet

De predikant noemde het erg „dat veel christenen in onze tijd een losse band hebben met de kerk”. Daarbij wees hij op zondagse kerkdiensten als heilige samenkomsten „om Hem te eren in het zingen, bidden, en naar Zijn Woord te luisteren, en dat principieel samen”.

Bij het besef dat de kerk van God is, past dankbaarheid, toewijding en luisteren, „zoals Maria, die gaat zitten aan Jezus’ voeten om naar Zijn woord te luisteren. Dat is de gestalte van de kerk.” Als laatste noemde ds. De Wilde geloof. „Heere God, de kerk is ook echt van U. En daarom mag ik in de gemeente, waar U mij een plek gegeven heeft, zoveel van U verwachten en mogen we samen zoveel van U verwachten.”

Voorzitter ds. J.A.W. Verhoeven sprak in zijn openingswoord over ”Leven door de Geest”, naar aanleiding van Johannes 14:15-17. Hij zei dat de Heilige Geest niet „los verkrijgbaar” is. „De Heilige Geest heeft geen eigen agenda, los van de Vader en de Zoon.”

Hij wees erop dat de Heilige Geest geen aandacht vraagt voor Zichzelf, maar Jezus in het licht zet. „Een goede pinkstergemeente heeft het niet over de Heilige Geest, maar over Christus.” Verlangen naar de Heilige Geest „mocht wel wat meer leven onder ons”, zei ds. Verhoeven. „De uitwerking daarvan is dat je hoe langer hoe meer in de Bijbel gaat lezen, gehoorzaam, eerbiedig, ontvankelijk.”

Erelid

Tijdens de jaarvergadering werd algemeen secretaris Piet Vergunst, die in september met pensioen gaat, benoemd als erelid van de GB. Hij heeft zijn werk steeds gedaan „met onbegrensde toewijding, als een geroepene en in diepe afhankelijkheid”, schetste ds. Verhoeven.

In een afscheidstoespraak blikte Vergunst terug op de dertig jaar dat hij aan de GB verbonden was, sinds 1995 eerst als hoofdbestuurslid en inmiddels ruim 25 jaar als algemeen secretaris.

Weemoed mag er zijn, gaf Vergunst aan, zonder erin te blijven hangen. Met een verwijzing naar het begin van Haggaï 2 zei hij: „Altijd is er dat verbond van de Heere, dat Hijzelf present stelt, dat ons draagt én ons maant tot inwilliging van het verbond, dat doet wandelen binnen de grenzen van het verbond, dat ons vreugde geeft in het doen van Zijn geboden. Laten we deze opdracht én belofte ons ook vandaag eigen maken.”