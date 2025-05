Ds. A. Schot, nieuwe rector Theologische School Gereformeerde Gemeenten: We gaan voor het beste niveau per student

Vorige week werd bekend dat het curatorium van de Theologische School in Rotterdam ds. Schot (60) benoemd heeft als rector. De Nunspeetse predikant was sinds 2018 al docent, in de vakken homiletiek, symboliek en dogmatiek.

De nieuwe rector volgt, met ingang van het cursusjaar 2025-2026, ds. G. Clements uit Benthuizen op, die in juni 70 jaar wordt en daarom terugtreedt als docent. Het curatorium heeft besloten om niet aan de generale synode voor te stellen om in diens plaats een nieuwe docent te benoemen.

Wat doet een rector?

Ds. Schot: „Hij is de primus inter pares, de eerste onder zijns gelijken. We doen het werk als docenten samen, maar de rector geeft leiding. Hij zit de docentenvergaderingen voor en is aanspreekpunt, zowel voor de studenten als voor vragen over de studenten van buiten de school. Ook is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de school en vertegenwoordigt hij die naar buiten toe.

De rector is ook de schakel tussen het curatorium en de school. Hij adviseert het curatorium en is, samen met een of meerdere andere docenten, aanwezig bij de toelatingsgesprekken van studenten.”

U bent predikant van een gemeente van 2400 leden. Hoe gaat u dat combineren met het rectoraat?

„Ik was al twee dagen per week docent. Toen het curatorium mij vroeg rector te worden, heb ik vroegtijdig met mijn kerkenraad gesproken. Die helpt mij in het ambtelijke werk, zodat het pastoraat goede voortgang heeft, maar er zijn ook taken die echt tot het predikantschap behoren. Mijn eerste verantwoordelijkheid –na mijn gezin– ligt in de gemeente Nunspeet. Taken in de gemeente neerleggen was dus voor mij niet echt een optie.

Daarom heb ik besloten te stoppen met mijn werk voor het deputaatschap voor Israël, waarvan ik voorzitter ben. Dat was voor mij een heel moeilijke beslissing. Het werk is een stuk van mijn leven geworden. Ik heb liefde tot het Joodse volk gekregen en veel contacten opgebouwd. Ik besef dat anderen dit werk ook kunnen doen, maar vind het voor mezelf lastig het neer te leggen.”

Wat moet de Theologische School aan studenten meegeven, volgens u?

„Laat Gods Woord leidend zijn. Draag het Schriftgezag uit in je boodschap en in wat je doet. We proberen onze studenten te leren dat ze de Bijbeltekst verantwoord uitleggen en toepassen. Iedere student moet uiteindelijk over een tekst een preek kunnen houden. Dat leren we hen onder andere in het vak homiletiek, predikkunde.

Verder willen we de studenten handvatten meegeven voor het ambtelijk functioneren in catechese, pastoraat, kerkrecht. Praktische vorming is belangrijk, want de studenten hebben allemaal een andere maatschappelijke achtergrond. Niet allemaal waren ze vóór hun studie ambtsdrager.

Er komt steeds meer op predikanten af. Vergeleken met dertig jaar geleden is er daarom meer aandacht voor bepaalde onderwerpen in het pastoraat en kerkrecht.

En dat proberen we allemaal te laten plaatsvinden in een vertrouwde omgeving, waar studenten zich thuis kunnen voelen.”

Wat is een speerpunt voor u in de komende jaren?

„Ik heb jaren onder de prediking van ds. A. Moerkerken gezeten. De eerbied voor Gods Woord en de manier waarop hij die overdroeg, hebben indruk op me gemaakt, ook in de lessen en preekbesprekingen die ik zelf van hem kreeg op de Theologische School. Ik hoop in zijn spoor te gaan.

Ik vind het belangrijk dat de prediking zowel trinitarisch als christocentrisch als pneumatologisch (over de Heilige Geest en Zijn werk, KvdB) is en dat daartussen het juiste evenwicht blijft bestaan. Anders wordt de prediking eenzijdig.”

De afgelopen dertig jaar werd de positie van rector meestal ingevuld door een universitair afgestudeerd theoloog. Dat bent u niet. Ziet u dat als gemis?

„Niet direct. Dat heeft ook te maken met de aard van onze school. Het doel daarvan is niet opleiden tot wetenschapper, maar tot dienaar des Woords. Voor ons is namelijk iemands roeping leidend. In ons kerkverband hebben we de ervaring dat de Heere eenvoudige mensen tot een grote zegen kan stellen. Er worden zowel afgestudeerde theologen toegelaten tot de opleiding als mensen met weinig vooropleiding.

Wel proberen we het beste niveau per persoon te bereiken. Het is niet zo dat we niveau niet belangrijk vinden. We proberen er alles aan te doen dat iemand zo veel mogelijk capaciteiten krijgt om het werk van predikant te kunnen doen.”

Er is geen nieuwe docent benoemd in de plaats van ds. G. Clements, die vertrekt. Zijn vakken worden over de andere docenten verdeeld. Waarom?

„Inderdaad. Vaktechnisch leidt dat tot een mooie verdeling. Zo neem ik apologetiek erbij, omdat ik al dogmatiek geef. En bijvoorbeeld ds. D. de Wit geeft exegese, hij gaat nu ook Bijbelkunde geven. Een voordeel is ook dat alle studenten van de vier leerjaren nu op twee vaste dagen naar school kunnen. Ook alle docenten zijn dan die dagen aanwezig, dat is fijn.

Een puntje is wel dat de leeftijd van de huidige docenten min of meer gelijk is, waardoor ze op termijn ongeveer tegelijk zullen stoppen. Naar de toekomst toe vraagt dat om bezinning door het curatorium.”