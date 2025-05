Russische autoriteiten sluiten kerk in Koerganinsk

Dat meldde stichting Friedensstimme maandag.

Politie en deurwaarders overhandigden vrijdagochtend de kerkleiders van de baptistengemeente een gerechtelijk bevel, waarin stond dat alle activiteiten van de gemeente onmiddellijk moesten worden stopgezet. Ook werd de deur van het kerkgebouw verzegeld.

De gebedsbijeenkomst die de baptistengemeente voor vrijdagavond gepland had, is niet geannuleerd, maar naar buiten verplaatst. Ook zondag was er een openluchtdienst voor de verzegelde deur van het kerkgebouw. „Russische gemeenten zoeken altijd naar de mazen in de wet”, zegt Friedensstimmevoorlichter Levi Verschoof. „Het is voor deze gemeente nu verboden om binnen samen te komen, dus organiseren ze de dienst buiten. Mogelijk is dat ook illegaal, maar de samenkomsten zijn tot nu toe niet verstoord.”

Openluchtdienst van de Russische baptistengemeente in Koerganinsk. beeld Friedensstimme

Illegaal

De baptistengemeente werd in 2024 aangeklaagd, omdat ze de autoriteiten niet op de hoogte gesteld heeft van het begin van haar religieuze activiteiten, wat wettelijk verplicht is. Ook zouden de baptisten zich schuldig gemaakt hebben aan het uitvoeren van zendingsactiviteiten, wat sinds 2016 verboden is.

„De gemeente heeft zich tegen de beschuldigingen verweerd met een beroep op de Russische grondwet”, aldus Verschoof. „Ze bestaan al tientallen jaren en hebben hun activiteiten altijd openbaar en transparant uitgevoerd. Bovendien stelt de federale wet voor vrijheid van geweten en religieuze verenigingen niet dat diensten alleen gehouden kunnen worden na het oprichten van een religieuze vereniging of het indienen van een kennisgeving bij de registratieautoriteit.”

Uiteindelijk zijn de baptisten toch in het ongelijk gesteld en daarom is het kerkgebouw vrijdag gesloten. De gemeente besluit deze week welke juridische stappen ze tegen de sluiting zal ondernemen, geeft Verschoof aan.

„De gemeente bezint zich op juridische vervolgstappen” Levi Verschoof, voorlichter Friedensstimme

Burgemeester

Hoe groot is de kans dat andere Russische gemeenten hetzelfde zal overkomen? „Dat ligt aan hoe de lokale burgemeester zich verhoudt tot de kerk”, zegt Verschoof. „Als de plaatselijke burgemeester het niet zo heeft op een gemeente, kan hij altijd wel iets uit de kast trekken om de leden het leven zuur te maken. Maar het verschilt dus sterk per plaats of dat daadwerkelijk gebeurt.”

Niet-geregistreerde baptisten, waar de bewuste gemeente uit Koerganinsk onder valt, bevinden zich sowieso in een „aparte situatie”. Verschoof: „Over het algemeen worden ze gedoogd, maar officieel moet een religieuze groep een registratie hebben om samen te mogen komen. Deze christenen kiezen ervoor dat niet te doen, omdat ze op Bijbelse gronden overheidsbemoeienis met kerkelijke aangelegenheden afwijzen.”