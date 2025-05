Curatorium GG laat maandag student toe

Kok (49) is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij is docent op het Hoornbeeck College in Gouda en parttime werkzaam als pastoraal werker in Beth-San te Moerkapelle. Daarnaast is hij ouderling in de gemeente van Boskoop.

Het curatorium is ook dinsdag en woensdag bijeen om personen te horen die een attest kregen van hun kerkenraad om gehoord te worden voor toelating tot de predikantsopleiding.

De Theologische School telt momenteel elf studenten, verdeeld over vier leerjaren. Vrijdag werd bekend dat ds. A. Schot ds. G. Clements in het nieuwe cursusjaar zal opvolgen als rector.