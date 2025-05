Ds. A.K. Wallet (CGK) overleden, en andere personalia

Overleden

Ds. A.K. Wallet (CGK)

Ds. A.K. Wallet, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is zondag overleden.

Ds. A.K. Wallet in 2022. beeld Cees van der Wal.

Aart Klaas Wallet werd geboren op 17 juni 1939 in Ede. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1977 predikant in Ouderkerk aan de Amstel. Daarna stond hij in Sliedrecht-Eben-Haëzer (1983), Leerdam (1992) en Naarden (1999). Ds. Wallet ging in 2007 met emeritaat.

Ds. A. Stehouwer (CGK)

Ds. A. Stehouwer, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, is zaterdag overleden.

Ds. A. Stehouwer in 2017. beeld RD, Anton Dommerholt

Arie Stehouwer werd geboren op 10 oktober 1930 in Papendrecht. Hij studeerde theologie aan het Amerikaanse Calvin College and Seminary en werd in 1967 predikant voor de Free Reformed Church in Chatham (Canada). Daarna stond hij in London (Canada, 1972), Aldergrove (Canada, 1975), Nijkerk (1982) en Vlaardingen (1988). Na zijn emeritaat in 1998 verleende hij nog hulpdiensten in het pastoraat in Zuidland (tot 2005).

Ds. C. Terpstra (PKN)

Ds. C. Terpstra, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 10 mei overleden.

Cornelis Terpstra werd geboren op 6 september 1935 in Bolsward. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1973 gereformeerd predikant te Oostermeer. Daarna stond hij te Ruinerwold-Koekange (1977), Heerenveen (1983) en Emmen (1992). Ds. Terpstra ging in 1996 met emeritaat.