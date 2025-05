Rabbijn Shmuel Katz: Blijft er ruimte voor Joods leven in Amsterdam en Nederland?

De rabbijn uit Amsterdam sprak maandag tijdens de landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De bijeenkomst in De Schakel te Nijkerk trok ongeveer 175 bezoekers. Het thema was ”Als nieuw: Sjavoeot en Pinksteren – Pinksteren: de oogst van Pasen”.

Rabbijn Katz uitte zijn zorg na afloop van zijn bijdrage, toen hij reageerde op een vraag over toenemend antisemitisme. Hij zei dat uitspraken van het stadsbestuur van Amsterdam de laatste tijd hem een „unheimisch” gevoel gegeven hebben en hij vroeg zich af of het niet tijd wordt voor de Joodse gemeenschap om de koffers te pakken.

„Door de pro-Palestinademonstraties wordt het antisemitisme bevorderd” Shmuel Katz, rabbijn

Wat hij met die uitspraken bedoelde, legde hij uit. „Waar bleef het advies van het stadsbestuur aan de regering na 7 oktober 2023? Hoe was het mogelijk dat er bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam op 10 maart 2024 ruimte was om daar een pro-Palestijnse demonstratie te houden? Waarom waren er geen goede maatregelen genomen voorafgaand aan de pogrom tegen de Maccabi-supporters op 7 november 2024?”

Nieuws in beeld Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël, maandag in Nijkerk. beeld André Dorst Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël, maandag in Nijkerk. beeld André Dorst Rabbijn Shmuel Katz. beeld André Dorst Rabbijn Shmuel Katz. beeld André Dorst

Rabbijn Katz herinnerde aan het bedrag van 25 miljoen euro dat Amsterdam beschikbaar heeft gesteld om te investeren in de toekomst van Joods leven in de stad. „Tegelijkertijd draagt de opstelling van de gemeente eerder bij aan nieuwe golven van antisemitisme dan dat dit wordt voorkomen. De Joodse gemeenschap heeft tachtig jaar op het geld gewacht. We kunnen het nog wel tachtig jaar zonder dat bedrag stellen.”

Hij citeerde een uitspraak van rabbijn Jonathan Sachs („Waar antisemitisme wint, daar verliest de mensheid”) en zei: „Door de pro-Palestinademonstraties van de laatste tijd wordt het antisemitisme bevorderd.”

Rabbijn Katz vertelde ook over hoop. Hij was onlangs met een aantal mensen in Auschwitz, waar hij een groep uit Israël ontmoette. Hij vond het een prachtig moment toen die mensen op die plaats in vol vertrouwen op de Messias met elkaar zongen.

Tarweoogst

Zijn eigenlijke onderwerp was het feest van de Thora. Het Joodse feest Sjavoeot is tegelijkertijd het feest van de eerstelingen van de tarweoogst én van de wetgeving op de Sinaï. „De Thora is het mooiste dat God gegeven heeft op aarde. De praktische geboden ervan leiden mij bijna iedere minuut van mijn leven. Mijn keppeltje is het symbool dat er een God boven mij is. De rituele wetten zijn de enige manier waarop de fysieke component in de mens zich op het goddelijke kan richten. Door de geboden te vervullen, kan het lichaam meedoen. Ik vind het mooi om naar de wetten te leven.”

„Er zijn 248 geboden om de mensen op het rechte pad te houden” Shmuel Katz, rabbijn

Hij weet dat het Jodendom met zijn 613 geboden veeleisend lijkt. „Maar”, zo zei hij, „248 regels daarvan zijn geboden om de mensen op het rechte pad te houden en 365 zijn verboden om te voorkomen dat men van het goede pad afwijkt. De spiritualiteit door het houden van de geboden tilt het leven naar een hoger plan. De wet is een geschenk van God.”

Apart gezet

Rabbijn Marianne van Praag van de liberale Joodse gemeente in Den Haag zei dat regels „beperken en beschermen. Als je weet aan welke regels je je moet houden, kun je vrij zijn.”

Rabbijn Marianne van Praag. beeld André Dorst

De rabbijn noemde het Bijbelboek Leviticus het „meest spirituele” van de vijf boeken van Mozes. Ze wees erop dat dat het middelste van de vijf boeken is, waarna ze stelde dat in het midden daarvan de heiligheidscode staat: „Wees heilig, want Ik ben heilig.”

Ze vond de term „uitverkoren volk” voor het Joodse volk minder goed en pleitte ervoor het te benoemen als het „apart gezet volk”. Daarbij wees ze op de regels die het erbij gekregen heeft. „Het houden van de regels is de basis van een rechtvaardige maatschappij.”

Prof. Dineke Houtman. beeld Jan van Reenen

Pinksteren

Prof. dr. Dineke Houtman, emeritus hoogleraar Judaïca, beschreef in haar lezing de vele verbanden die er bestaan tussen het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot) en Pinksteren. Dat betreft niet alleen de naam en de tijd tussen Pesach/Pasen en Sjavoeot/Pinksteren, maar ook de inhoud. „Het gaat bij beide om een volk dat gevormd moet worden tot een gemeenschap. Het volk Israël werd bevrijd uit de slavernij en moest tot een eenheid worden. Bij het christelijke Pinksterfeest was er sprake van een grote gemengde menigte die werd tot een eensgezinde groep.”

Verbond

Ds. Jacco Overeem, Israëlwerker binnen de PKN, interviewde prof. dr. Joep Dubbink, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, en dr. Michael Mulder, docent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Prof. Dubbink wees erop dat bij het Pinksterfeest in Jeruzalem, zoals beschreven in Handelingen, geen heidenen aanwezig waren, maar alleen Joden en Jodengenoten. „De deur voor de heidenen was nog niet open. Tussen Handelingen 8 en 15 worden de heidenen pas voluit bij de gemeente van Christus betrokken. Er is geen sprake van een vervangingsleer.”

Ds. Jacco Overeem, prof. dr. Joep Dubbink en dr. Michaël Mulder (v.l.n.r.). beeld Jan van Reenen

Dr. Mulder stelde dat het nieuwe verbond, waarover in Jeremia 31 wordt gesproken, niet gesloten wordt met de volken. „Wat God beloofd heeft aan Israël, komt Hij na. Aan Israël en aan anderen. De heidenen mogen meedoen en delen in de beloften.”

Prof. Dubbink: „Je kunt zeggen dat de term ”verbond” verbreed wordt tot de heidenen.”