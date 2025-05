Recept uit ”Herman over bonen”: brownies met bonen

Ik ga voor een bonenboek, omdat peulvruchten altijd nog (te) weinig waardering krijgen. Vorig jaar verscheen het mooie ”Briljante bonen” van Bloeme Burema, maar uit het bescheidenere ”Herman over bonen” (Herman den Blijker, 2015) kook ik ook graag. Bijkomend voordeel: het is vrij makkelijk voor weinig geld (tweedehands) te koop. Zelf scoorde ik een paar jaar geleden een exemplaar in een kringloopwinkel, nadat ik mijn oorspronkelijke boek te snel had weggedaan (en het toch bleek te missen).

Thaise salade met kikkererwten, mango en ananas, tagliatelle met kapucijners, boerenkool en katenspek – er is zo veel lekkers. Maar het lukte me niet de bonenbrownies te negeren. Ik maakte ze dit keer niet met kidneybonen zoals in het boek, maar met het blikje reuzenbonen dat ik nog had staan en voegde gehakte overgebleven paaseitjes toe in plaats van de voorgeschreven nootjes. Dit is trouwens een halve hoeveelheid. Anders blijven we eten.

Nieuws in beeld Brownietaartje. beeld RD Beslag. beeld RD Bladzijde uit het boek ”Herman over bonen”. beeld RD Brownietaartje met bonen. beeld RD

Geertje en Mariëlle pakken voor deze serie ieder tien favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 19: bonenbrownies van Herman den Blijker.