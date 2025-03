Recept uit ”De Banketbakker” van Cees Holtkamp: boterkoek

Zoek je die, dan kom je al snel uit bij de Amsterdamse bakker Cees Holtkamp. Zijn boek ”De Banketbakker” heeft bij mij in elk geval een ereplaats, nou ja, denkbeeldig dan. Alleen al omdat ik zulke leuke herinneringen heb aan een interview dat ik met hem had, inclusief koekjes bakken in zijn keuken.

”De Banketbakker” is een eenvoudig vormgegeven boek dat een schat aan recepten biedt: van fudge tot kaasstrikken en van marmercake tot een schuimroomtaart. En natuurlijk allerlei kroketten, Holtkamps specialiteit. In 2020 verscheen een nieuwe uitgave, met een blauw omslag in plaats van wit. Met z’n 35 euro is het goedkoper dan een tweedehandsexemplaar van het oorspronkelijke boek.

Ik kan eigenlijk niet kiezen welk recept ik doorgeef. Maar deze boterkoek staat voor mij symbool voor Holtkamps recepten: niet ingewikkeld om te maken en een perfect resultaat. Wie interesse heeft in meer van deze grootmeester van het vak, kan goed terecht op foodtube.nl. Daar maakt Holtkamp –met kleindochter Stella– zijn recepten in de eigen keuken, zonder professionele apparatuur. Juist omdat deze filmpjes niet gelikt zijn, zijn ze heerlijk om naar te kijken, en enorm leerzaam.

Nieuws in beeld Het beroemde boek van de Amsterdamse bakker Cees Holtkamp. beeld RD Roomboter. beeld iStock Bladzijde uit ”De Banketbakker”. beeld RD

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 9: Boterkoek van Cees Holtkamp.