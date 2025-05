Stroomlijn geen prioriteit meer bij autofabrikanten

Integendeel: in de race om de snelste elektrische auto klimmen motorvermogens naar oneindige hoogten en verdwijnen een lichte constructie en een gunstige stroomlijn naar de achtergrond. En juist die zijn zo belangrijk voor een zo gunstig mogelijk stroomverbruik.

Kijk naar een recente nieuwkomer als de Kia EV9, of de kleinere EV3. Of wat te denken van de Hyundai Santa Fe. Of, in nog sterkere mate, de veelbesproken en vaak verfoeide Tesla Cybertruck. Efficiency lijkt bij laatstgenoemde helemaal niet te tellen. Een krachtige elektromotor in combinatie met een forse accu lijkt alles te kunnen oplossen. Althans, voor mensen met een goedgevulde portemonnee.

Schoenendoos

De nieuwste auto die tegen alle gewenste trends lijkt in te gaan, is de onlangs in Sjanghai onthulde MG Cyber X. Een Chinese SUV die qua stroomlijn het beste kan worden vergeleken met een schoenendoos. Het is nog een concept, maar gezien de snelle manier van nieuwe auto’s ontwikkelen, zal dit voorproefje van het van oorsprong Britse merk heel snel realiteit worden. MG vertelt nog niets over de specificaties. Duidelijk is al wel dat de wetten van de aerodynamica vrijwel volledig naar de achtergrond zijn verdwenen. Toegegeven, de auto heeft klaplampen, die bij rijden overdag dichtblijven. Maar bijvoorbeeld flinke spiegels in plaats van camera’s doen geen goed aan aan de stroomlijn.

Grande Panda

Overigens laat Fiat zien dat hoekig toch samen kan gaan met betaalbaar en relatief zuinig. De nieuwste telg van het Italiaanse merk is de Grande Panda. Een compacte vijfdeurs die met zijn hoekige vormen enigszins een link legt naar zijn iconische voorganger. De auto is gelukkig niet overdreven zwaar.

We wandelen, we fietsen, we rijden. Waarnaartoe? Waarmee? En wat gebeurt er allemaal onderweg?