Opgerolde chocoladekoekjes van oorlogsdeeg

Het ene is een soort boekje, inclusief roestvlekken van de nietjes uit het origineel. Het is afkomstig van de National Food Campaign. De Britten worden er in ”War-Time Cookery” toe opgeroepen om vooral niets weg te gooien. Het kookwater van groenten door de gootsteen spoelen? Dat is jammer van de mineralen en vitamines die erin zitten. Je kunt dat vocht beter bewaren en er soep mee maken. Lezers wordt aanbevolen om pens, schapenkoppen en konijn te eten – normaal vlees was duur en schaars. Het boekje bevat tal van suggesties voor gerechten zonder vlees: worstjes op basis van havermout bijvoorbeeld, of aardappeltaart.

Aardappel is een veelvoorkomend ingrediënt in ”War Cookery Leaflet” nummer 13, met als thema ”puddings & sweets”. De rantsoenering laat weinig ruimte voor zoete (na)gerechten, realiseert het ministerie van voedsel zich. Vet en suiker zijn op de bon. Aardappel (rauw geraspt of gekookt en gestampt) dient als vervanging van boter of margarine. Ik bakte de chocoladekoekjes uit deze leaflet: zonder chocolade en met weinig vet en suiker.

Opgerolde chocoladekoekjes

Ingrediënten (voor ca. 12 koekjes): voor het deeg: 225 g bloem, 30 g margarine of boter, 115 g aardappelpuree, 2 afgestreken tl bakpoeder, snuf zout, melk of water naar behoefte; voor de vulling: 55 g margarine of boter (kamertemperatuur), 55 g suiker, 16 g cacao, 0,5 tl vanille-aroma.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op circa 180 graden (heteluchtoven: 165 graden) – mijn interpretatie van de instructie om de koekjes in een „moderate oven” te bakken. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Kneed de boter of margarine snel door de bloem tot het grof gemengd is en zich grove korrels vormen. Zeef het bakpoeder en het zout erboven. Schep ook de aardappelpuree erbij. Voeg naar behoefte melk of water toe: genoeg om alles tot een samenhangend deeg te kneden. Rol deze deegbal op een met bloem bestoven werkblad uit tot een min of meer rechthoekige lap, met de lange kant onder. Klop de boter en margarine met de suiker luchtig. Roer het cacaopoeder en het vanillearoma erdoor. Verdeel deze pasta met een mes of de achterkant van een lepel over het deeg. Rol het deeg van onder af op tot een rol. Zorg dat de naad onder ligt. Snijd de deegrol in plakken van ongeveer 2 centimeter breed. Leg ze op hun zijkant op de bakplaat. Bak de koekjes in 20 tot 30 minuten gaar en bruin. Laat ze voor het serveren een minuut of vijf afkoelen. Volgens War Cookery Leaflet 13 vallen deze koekjes in de categorie ”baked puddings” – vrij vertaald: nagerechten uit de oven. Maar bij een kopje thee smaken ze ook prima. Het zijn vrij neutrale, krokante koekjes. In de oven gaat de pasta van margarine of boter, suiker en cacao karamelliseren, wat extra smaak geeft. Dat er aardappel in het deeg zit: dat heeft vast niemand door.

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 18: Chocoladekoekjes uit War Cookery Leaflet