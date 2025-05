Klompenpad bij Uddel heeft diverse verrassingen in petto

Het startpunt van de route wordt een doel op zich. De gedachte aan Buitenplaats Het Loo, net buiten Uddel, houdt een mens de komende uren op de been. Mooie terrassen, vrolijke parasols en een gezellige uitstraling doen het beste vermoeden voor de vermoeide wandelaar van straks. Maar nu eerst in de benen. We zijn nog vers.

Bruggetje in klompenpad Uddelermeer. beeld RD

De route, in het algemeen goed aangegeven met bordjes en uitstekend zichtbaar in de klompenpadenapp, stuurt gelijk het bos in. Het onverharde pad slingert richting een afscheiding die in de verte door de bomen te zien is. Die blijkt van recreatiepark Uddelermeer te zijn. De route voert dwars over het terrein en brengt langs een paddenpoel, een dierenweide en een hok met varkens. Verrassing.

Net buiten het park steken we een slootje over. Het bruggetje geeft een licht avontuurlijk gevoel. Het is smal, enigszins wiebelig en heeft geen leuning. Het echte werk gaat beginnen. Het voetpad loopt dwars door de gras- en bouwlanden. Het zicht is nu, eind april, nog weids. In de loop van het jaar zal hoge mais hier en daar de wereld verkleinen.

Ruim achter verschillende stallen en kleine industriehallen langs, gaat het pad richting het dorp Uddel. Onderweg staat daar ter verpozing opeens een oude kerkbank. Verrassing. Languit liggen kan wel, maar hoeft nu nog niet. Genieten van het uitzicht verbiedt niemand.

In Uddel wijken we op het grote kruispunt bij de kerk even af van de route. Aan de andere kant van het hervormde godshuis vinden we bakkerij Schreuder, met prima terras en dito koffie. Het uddelermeertje, een lekkere koek, maakt de pauze helemaal goed. Net voor we op willen staan, krijgen we van de bakker nog een klein advocaatje. Verrassing.

Vakwerkstijl verbindt Uddel met Mecklenburg

Het Uddelermeer, naamgever van het klompenpad rondom Uddel. beeld RD

De route brengt al snel aan de noordoostkant van Uddel. Hier komen we in koninklijk bosgebied: Kroondomein Het Loo. Wij blijven een beetje aan de rand, het gebied strekt zich uit tot bij Apeldoorn.

In het bos passeren we het jachtopzienershuis aan de Heegderweg. Wat direct opvalt aan het 19e-eeuwse huis is de Duitse vakwerkstijl. Prins Hendrik, afkomstig uit Mecklenburg, liet hiermee iets van zijn geboortestreek terugkomen op de Veluwe. Verrassing.

Nu komen we voor wat keuzes. De route verder volgen betekent dat we nog maar op de helft zijn. Nu inkorten brengt het einde sneller in zicht. Het wordt het laatste. Onze benen, net uit de winterslaap, vinden circa 10 kilometer voor nu genoeg.

Het eeuwenoude verdedigingswerk de Hunneschans bij het Uddelermeer is nog een laatste verrassing. Meest waarschijnlijk is dat dit middeleeuwse verdedigingswerk de winning van ijzererts en de handel daarin moest beschermen. Wij kijken even en ronden dan de wandeling af. De buitenplaats lokt.