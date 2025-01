Recept uit ”Voor de bakker”: tarte tatin met peren

Maar in dit recept voor tarte tatin, een heerlijk nagerecht voor een feestelijke gelegenheid, wordt vers fruit verwerkt. De oorsprong van de tarte tatin is Frans. Er wordt een taart mee bedoeld waarbij de vulling onder in de bakvorm gaat en wordt afgedekt met een laag deeg. Voor het serveren keer je de bakvorm om. Het resultaat: een krokante bodem met daarop –in dit geval– in een boterige karamellaag gegaarde peren. De traditionele versie is met appels.

Ik gebruikte iets minder peren dan Lawrence. Zij schrijft 1,2 kg voor. Met suiker heb ik ook geminderd. Lawrence strooit nog 30 g extra over de bovenkant van de rauwe peren. Maar zonder dat is het zoet genoeg.

Geertje en Mariëlle pakken bij de start van het nieuwe jaar hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 4: tarte tatin met peren van Sue Lawrence.