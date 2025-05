Meditatie: Door ondervinding

Voor velen lijkt het dat het christelijk geloof een ge­makkelijke zaak is. Niet weinigen daarnaast geven het een plaats onder de deugden. Zij kunnen dit alleen doen omdat zij het nooit hebben onderzocht om het door ondervinding te leren kennen, noch ooit de voortreffelijkheid ervan hebben gesmaakt en genoten. Het moet immers onmogelijk heten dat iemand op juiste wijze erover zou schrijven –of wat er op juiste wijze over geschreven was, goed zou verstaan– die niet de geest ervan in hem onder in het nauw brengende droefenissen eens had geproefd. Wie er evenwel ook maar iets, zij het nog zo weinig, van geproefd heeft, die kan er nooit genoeg over schrijven en spre­ken en nadenken en ervan horen, want het geloof is een levende fontein van water, die springt tot in het eeuwige leven, zoals Christus zegt in Johannes 4.

Ik nu –hoewel ik niet durf roemen in een ontvangen overvloed, en weet hoe ik maar gebrekkig toege­rust ben– hoop toch dat ik, ofschoon gekweld door vele en onder­scheidene beproevingen, een weinig van dit geloof heb verkregen en dat ik, indien al niet met schoner woorden, dan toch in dege­lijker zin daarover kan spreken dan de letter-lievende en stellig zeer scherpzinnige, spitsvondige betogers tot dusver hebben ge­daan, die zelf niet verstaan wat zij erover te berde brengen. Ik begeer de ongeleerden te dienen en een weg te wijzen.

_Maarten Luther,

reformator te Wittenberg

(”Over de vrijheid van een christen”, 1520)

Maarten Luther wordt op 10 november 1483 geboren in het Duitse Eisleben. Als augustijner monnik krijgt hij steeds meer moeite met de leer van de kerk. Op 31 oktober 1517 publiceert Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel. De reformator vertaalt de Bijbel in het Duits en schrijft tal van preken en boeken. Hij overlijdt op 18 februari 1546 in Eisleben._