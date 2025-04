Recept uit ”Het Nieuwe Haagse Kookboek”: kattentongen

”Het Nieuwe Haagse Kookboek” (1973) was in mijn kinderjaren het standaardwerk in onze keuken. Ik geloof niet dat het boek heel vaak uit de kast kwam, maar wist je niet meer wat de goede verhouding was in een stamppot of hoe lang de braadtijd van vlees was, dan kon je er altijd op terugvallen. Het boek is een herziene uitgave van het leerboek van de Huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag, geschreven door de twee (oud-)leraressen F.M. Stoll en W.H. de Groot. Het oogt misschien niet zo aantrekkelijk, maar er staat veel informatie in: hoe je een menu opbouwt, op welke temperatuur je verschillende wijnen serveert, wat je voorzet bij de middagthee of een „avondbezoek” bijvoorbeeld. Alles volgens de regels van toen, uiteraard.

Daarna volgt een schat aan recepten: zo’n vijftig (!) voor saus bijvoorbeeld, en verder soepen, eiergerechten, bereidingen van vlees of vis, groenten, enzovoort. En achterin nagerechten en gebak – in het exemplaar uit mijn ouderlijk huis is dat het deel waar de meeste vlekken zitten. Die bij de kattentongen maakte ik, ben ik bang. Sorry, mam!

Geertje en Mariëlle pakken voor deze serie ieder tien favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 15: kattentongen van F.M. Stoll en W.H. de Groot.