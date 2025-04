Recept uit ”Comfort food met groente”: cashewcurry met wortelrijst

Soms beland ik dan zelf ook een poosje in een dal, wat koken betreft. Op zo’n moment is kookboeken doorbladeren het beste wat je kunt doen. Zo’n boek als ”Comfort food met groente” (uitg. Nijgh en Van Ditmar, 2020) bijvoorbeeld. Het staat vol met gerechten die er zo smakelijk uitzien dat je ze meteen wilt maken. Met als bonus ook nog honderd bladzijden vol nagerechten en drankjes.

Kruidig en warm is de hoofdtoon in het boek – en je hebt voor de meeste recepten best veel specerijen en smaakmakers nodig, maar moeilijk te maken zijn ze niet. Wel stuk voor stuk vegetarisch en dat is een pre omdat we hier de laatste tijd vaker vlees eten dan ik eigenlijk wil. Ik hou van de paddenstoelenpie en van de kikkererwtenstoof in rokerige tomatensaus met feta. Voor nu kies ik iets lichters en in de week van Koningsdag is deze curry met een oranje tintje wel toepasselijk. Bovendien is het maar weinig moeite om wat losse rijst, geraspte wortel en even in de pan geroosterde cashewnootjes los te serveren voor de kritische eters.

Geertje en Mariëlle pakken voor deze serie ieder tien favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 17: cashewcurry van Welmoed Bezoen en Anker van Warmerdam.