Het had niet veel gescheeld of ds. J. Westerink (84) was nooit predikant geworden. Toen zijn vader onverwacht overleed, stond de 16 jaar oude Jaap opeens in de Zwolse viswinkel haringen schoon te maken. Maar de Heere beschikte anders. Nu staat de christelijke gereformeerde emeritus zestig jaar in het ambt.