Het debat over vrouwen in het ambt verdeelt de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) tot op het bot. Bestaat er een uitweg uit de impasse? Drie emeriti proeven elkaars nieren. „Ik voel een grote, grote verlegenheid.” Maar ook: „Ik ben zo innig dankbaar voor wat ik in de CGK heb meegekregen.”