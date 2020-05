Ab Weegenaar 25 jaar organist Bovenkerk Kampen

Ab Weegenaar herdenkt op maandag 1 juni dat hij 25 jaar geleden aantrad als organist van de Bovenkerk in Kampen. Op donderdag 2 juli speelt hij zijn jubileumconcert.

Weegenaar (66) werd in 1995 benoemd tot organist van de Bovenkerk in Kampen, waar hij Willem Hendrik Zwart (1925-1997) opvolgde, die daar sinds 1954 gediend had. In 2017 werd Weegenaar benoemd tot stadsorganist van Kampen.

Ab Weegenaar: Een organist moet dienen

Weegenaar (1953) viert tevens dat hij dit jaar een halve eeuw kerkorganist is. Voordat hij in 1995 in de Bovenkerk werd benoemd, vervulde de geboren Groninger organistenfuncties in Zeerijp, Groningen, Eelde, Leidschendam, Arnhem en Wageningen. Sinds de sluiting van de Bovenkerk voor de reguliere erediensten, in september 2017, speelt Weegenaar zondags in de Broederkerk de diensten van de hervormde gemeente van Kampen.

Behalve organist is Weegenaar ook fagottist. Als dirigent is hij onder andere al jaren verbonden aan het kamerkoor Capella Kampen. Ook dirigeert hij sinds een aantal jaar het Bachkoor en -orkest tijdens de maandelijkse cantatediensten in de Kamper Burgwalkerk.

Het jubileumconcert op 2 juli (waarover later nadere gegevens worden verstrekt) vormt het startschot van de zomerserie van de concertcommissie Bovenkerk.