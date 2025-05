Wint Trump iets met verkiezing Amerikaanse paus?

De keus voor de in Chicago geboren kardinaal Prevost tot paus voldoet niet helemaal aan de verlangens van Trump. Ja, hij is een Amerikaan, maar nog liever was hij zelf de vorst van de wereldkerk geworden. Begin deze week ontstond er in de VS een rel vanwege een afbeelding van Trump als paus. Rooms-katholieken in Amerika veroordeelden dat als heiligschennis, ook al zei de president dat het slechts een grap was.

Een met kunstmatige intelligentie gemaakte afbeelding van president Trump als paus. beeld Truth Social

De keus voor kardinaal Prevost tot paus is voor veel Amerikanen een reden om trots te zijn. Ongeveer een vijfde van de bevolking rekent zich tot het rooms-katholicisme. Zes van de negen opperrechters zijn lid van die kerk, en ook vicepresident JD Vance. Hij bekeerde zich zes jaar geleden tot dit geloof.

Het Witte Huis zei donderdagavond uit te kijken naar een ontmoeting met paus Leo XIV. Maar mensen die de nieuwe paus kennen voorspellen dat er dan weleens stevige noten gekraakt kunnen worden. Dit ondanks het feit dat Prevost volgens de media bij de laatste verkiezingen Republikeins heeft gestemd, mede doordat bij deze partij de prolifegedachte beter beveiligd is dan bij de Democraten. Hetzelfde geldt voor de transgenderkwestie.

Missionaire kerk

De nieuwe paus moet echter niets hebben van Trumps Make America Great Again-gedachte (MAGA). Leo XIV staat erom bekend dat hij, in plaats van het nationalisme te verdedigen, de verbinding tussen mensen, groepen en landen wil bevorderen. In zijn eerste toespraak zei hij donderdagavond: „We moeten er samen naar streven een missionaire kerk te zijn, een kerk die bruggen bouwt en de dialoog aangaat, altijd bereid om te accepteren.”

„Hij is anti-Trump, vóór open grenzen en is een totale marxist” Laura Loomer, politiek activist

Prevost, nu paus Leo XIV. beeld AFP, Gabriel Bouys

Hij heeft scherpe kritiek op de immigratiepolitiek van de regering-Trump. Dat zal mede te maken hebben met het feit dat hij dertig jaar lang in Peru werkte en dientengevolge in Rome bekend staat als de “Latijns-Amerikaanse Yankee”.

Eerder dit jaar nam de nieuwe paus krachtig stelling tegen JD Vance, die in een interview met Fox News zei: „Er is een christelijk concept dat je van je familie houdt en dan van je naaste, en dan houd je van je gemeenschap, en dan houd je van je medeburgers en daarna geef je prioriteit aan de rest van de wereld.” Met het doorplaatsen van een artikel onder de kop: “JD Vance heeft het mis: Jezus vraagt ons niet om onze liefde voor anderen te rangschikken”, oefende kardinaal Prevost kritiek uit. Duidelijk is dat op dit punt Leo XIV en Trump hard kunnen botsen.

Wapenbezit

Evenzo zijn er forse verschillen tussen beiden over zorg voor het klimaat, barmhartigheid jegens arme landen en over racisme. Prevost schreef enkele jaren geleden: „We moeten racisme afwijzen en gerechtigheid nastreven.” Hij laakt de laksheid van de Amerikaanse overheid als het gaat om optreden tegen wapenbezit. Naar aanleiding van enkele schietpartijen tijdens het vorige presidentschap van Trump schreef hij: „Je kunt wel meeleven uitspreken en samen bidden, maar je kunt beter stevige maatregelen nemen.”

Juist deze punten maken dat de achterban van Trump heel kritisch is over de nieuwe paus. De bekende politiek influencer Loomer schreef op X: „Hij is anti-Trump, anti-MAGA, vóór open grenzen en is een totale marxist, net als paus Franciscus.”