Cd-recensie: Ouvertures en dansen door virtuoos ensemble

Een gitaarkwartet moet vindingrijk zijn, want er is nauwelijks muziek voor geschreven. Arrangementen van bestaand repertoire bieden dan uitkomst. Het gaat op dit album om composities van Glinka, Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Rachmaninov, Holst, Elgar en Humperdinck en Hisaishi. Bijna alle bewerkingen zijn van de kwartetleden. Het is verrassend om vaker gespeelde werken nu in smaakvolle arrangementen te horen. Luister eens naar de ”Arabesques” van Debussy, ”Ma mère l’Oye” van Ravel en de ”Bacchanale” van Saint-Saëns. De oosterse invloeden in de originele versies ervan sluiten naadloos aan bij de gitaarklank.

Vooral de bewerkingen van pianostukken zijn bijzonder geslaagd. De twee handen van de pianist worden ‘verdeeld’ over vier gitaren, waardoor feeërieke, sonore texturen ontstaan. Noemenswaard zijn ook de aanstekelijke Italiaanse ”Polka” van Rachmaninov en de swingende ”My Neighbour Totoro Suite” van Hisaishi. Kortom, dit is een aantrekkelijk album met een afwisselend programma dat zich makkelijk laat beluisteren. Bovendien is het uitstekend gespeeld en opgenomen. Niettemin is het voorstelbaar dat luisteraars sommige orkeststukken, hoe knap ook gearrangeerd, toch liever in de originele instrumentatie horen.

Overtures & Dances, Mēla Guitar Quartet; TRPTK (TTK 0145); € 20; bestellen: trptk.com

Overture (Glinka)

Polka Italienne (Rachmaninoff)