Cd-recensie: Maurits Bunt brengt Bach in de Bovenkerk

Hij kiest voor Hinsz in de Kamper Bovenkerk vanwege „zowel een helder en stoer plenum, alsook een wat galante (fluiten)dispositie”.

Bunt licht de werken niet toe, maar gaat uitvoerig in op zijn interpretatie. Die is „historisch geïnformeerd”, met oude vingerzettings-, articulatie- en versieringstechnieken. De invloed van leermeester Ton Koopman is in dezen onloochenbaar.

Bunt verstaat de kunst van het weglaten. De relatief bescheiden plena (alle registraties zijn vermeld) hebben een gevulde maar strakke, barok-transparante klank. De h-moll BWV 544 wordt het zuinigst, de Es-dur BWV 552 het royaalst geregistreerd, met klein verschil. De c-moll BWV 546 en e-moll BWV 548 zitten ertussenin.

Omdat het spel van Bunt sterk op de puls verloopt, swingend, puntig en vlot is, met nadrukkelijke articulatie, ontstaat een ‘slanke Bach’, zonder zware ernst, virtuoos met een glimlach. De h-moll spant hierin de kroon: dynamiek boven drama. De e-moll is een zinderend spektakel, met een hoog tempo én opvallende registraties in (delen van) de fuga. De nogal luide begeleiding in ”O Mensch” en de pregnante melodielijn in ”Vor deinen Tron” maken deze bewerkingen net wat minder roerend dan ze kunnen zijn.

Een bijzonder interessante cd die evenzeer appelleert aan de ratio als aan de emotie.

Bach, Maurits Bunt, Bovenkerk Kampen; MARegis (REG031024); € 20,-; bestellen: www.mauritsbunt.nl

"O Mensch, bewein dein Sünde gross", BWV 622 (Bach)

"Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf", BWV 617 (Bach)