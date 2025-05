Concert van de week: Parlando viert zilveren jubileum met concert in Apeldoorn

„We zijn ooit begonnen met enkele muzikanten in een kantoor in Rhenen, nu bestaat ons ensemble uit zo'n 25 enthousiaste instrumentalisten”, aldus het persbericht van Parlando. Leander van der Steen en Martien van der Zwan zijn als dirigenten verbonden aan het ensemble.



Parlando repeteert tweewekelijks in Doorn en geeft zo’n vijftien concerten per jaar. Zo werkt het ensemble mee aan koorconcerten en stonden de instrumentalisten al twee keer in het Concertgebouw in Amsterdam tijdens een kerstconcert met koren van Leander van der Steen.

Het concert ter gelegenheid van het zilveren jubileum vindt plaats op zaterdagavond 17 mei in de Grote Kerk van Apeldoorn. Thema van de avond is: ”Meer dan overwinnaars”. Op het programma staat een werk van Van der Steen met diezelfde titel.

Aan het concert werken behalve Parlando ook de reformatorische zangvereniging Cantilene, het jong gemengd koor Heman en de Verenigde Veluwse mee. Dirigenten zijn Leander van der Steen en Martien van der Zwan. Ds. J.M. J. Kieviet verzorgt de opening en sluiting.

Meer informatie: www.ensembleparlando.nl__