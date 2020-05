PKN stelt voor te dopen met ‘verlengde arm’

De Protestantse Kerk in Nederland heeft voorgesteld om met een ‘verlengde arm’ of stok te dopen. Het initiatief is bedoeld om te voldoen aan de regel van 1,5 meter afstand houden.

Bij de doop kan een kleine schaal of schelp aan het einde van de ‘verlengde arm’ van 1 meter worden geplaatst. Daarmee wordt water uit de doopvont geschept en het doopwater driemaal over het hoofd van de dopeling uitgegoten.

Stel dopen niet langer meer uit

Op die manier kan toch volgens de PKN toch in deze tijd gedoopt worden. „Dopen is wezenlijk voor de christelijke kerk. De doop laat zien hoe God ons door zijn genade doet opstaan tot een nieuw leven. De doop verbindt ons aan de gemeenschap van mensen rondom Christus: de kerk. We kunnen de doop niet missen”, schrijft de PKN op haar site. Volgens de PKN gaat het „niet om een nieuwe dooptheologie, maar om een voorziening in deze specifieke tijd.”

De PKN komt met een voorbeeld van een doopschaal of -schelp met een ‘verlengde arm’. Ook onderzoekt de PKN de mogelijkheden om via de dienstenorganisatie exemplaren aan te bieden.