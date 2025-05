Oud-basisschooldirecteur Verdouw schrijft boek over „wondervolle geboorte van ons land”

Oud-basisschooldirecteur Verdouw (1950) uit Barneveld schreef het boek ”De wondervolle geboorte van ons land”. Het is met name bestemd voor de jeugd vanaf elf jaar.

Waarom heeft u dit boek geschreven?

Verdouw: „Er kwam een vraag van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen om het boek ”De wonderen des Allerhoogsten” van dominee Abraham van de Velde op een eenvoudige manier te vertellen. Dat is echter niet chronologisch opgebouwd. Ik heb ervoor gekozen verhalen in chronologische volgorde te schrijven, waarbij ik soms naar dit boek verwijs. Het nu uitgekomen deel gaat tot en met de moord op Willem van Oranje in 1584. Het tweede deel loopt tot 1672. Ik heb meerdere boeken voor de jeugd geschreven en ben geïnteresseerd in jongeren en geschiedenis.”

Wat is de hoofdlijn van uw boek?

„Dat is het laten zien van Gods hand in de geschiedenis en van de wonderen die Hij deed bij de totstandkoming van de Nederlandse staat. Het is bijzonder zoals ons land is ontstaan. Ondanks de tegenslagen was er ook telkens de hulp van de Heere. Hij heeft ons land verlost uit de macht van Spanje en Rome.”

Geeft u eens voorbeelden van wonderen.

„Het was heel bijzonder dat Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje, van rooms luthers werd, door de invloed van één onderwijzer, en dat de Heere haar bekeerde.

Willem van Oranje was in zijn jonge jaren rooms en hield van feesten. Je zou niet denken dat hij de verlosser van de Nederlanden zou worden. De Heere heeft hem er als het ware aan de haren bij getrokken.

Na de dood van Willem van Oranje leek alles verkeerd af te lopen, maar het was juist zijn zoon prins Maurits die het leger hervormde en de vijand terugjoeg. Zo werd het dieptepunt een keerpunt ten goede.

„Meerdere malen gebruikte de Heere weersinvloeden tot verlossing van ons volk” Nico Verdouw, auteur

In de winter van 1573 zaten schepen van de geuzen vast in het ijs van de Zuiderzee en het zag ernaar uit dat de Spanjaarden die zouden verbranden. Toen zond de Heere een krachtige noordenwind, waardoor het ijs brak, er een geul ontstond en de schepen konden ontsnappen. Tegenwoordig zou men zeggen dat het een samenloop van omstandigheden was, maar ik wil eraan vasthouden dat het de hand van de Heere was die dit deed. Meerdere malen gebruikte Hij weersinvloeden tot verlossing van ons volk, bijvoorbeeld ook tijdens het beleg van Alkmaar en van Haarlem.”

U schrijft over de bekering van Willen van Oranje in termen van zondebesef en huilen. Waarom?

„Jan van Nassau en Marnix van Sint-Aldegonde schrijven dat Willem van Oranje op de Dillenburg een loutering onderging en dat hij berouw kreeg. Dat heb ik naar de jeugd toe vertaald met woorden als zondebesef en huilen. Ze staan weliswaar niet in de bronnen, maar het is wel aannemelijk dat het zo gegaan is.”

Gebeuren er nu ook nog vergelijkbare wonderen?

„De Heere kan altijd wonderen doen. Het is wel de vraag of er in ons land sprake is van toevlucht nemen tot de Heere. Als er vroeger grote nood was, waren er speciale biddagen. Nu worden er in verband met de nood van het land niet veel van dergelijke dagen meer gehouden. Het is te hopen dat de nood gevoeld wordt en dat er berouw komt. De Heere is machtig om wonderen te doen op het gebed.”