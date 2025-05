„Internetdominee” Pieter K. van coronasceptische ‘onderzoekscommissie’ in conflict met de rechter

Dat bleek dinsdagmorgen bij de rechtbank in Den Haag. Pieter K. wordt ervan verdacht zo’n 400.000 euro aan donaties aan ‘zijn’ BPOC2020 in eigen zak te hebben gestoken. In coronatijd liet K. in internetuitzendingen coronasceptici dan wel complotdenkers aan het woord. Ook een deel van de reformatorische kring had interesse in BPOC2020. Zo was de in orthodox-christelijke kring bekende Ruth Seldenrijk een soort adviseur van BPOC2020.

Pieter K. wraakte dinsdag, net als een paar maanden geleden, de driekoppige strafkamer van de rechtbank in Den Haag. Die poging slaagde toen niet. De man vindt dat de rechters „niet rechtvaardig” zijn. Gevolg is dat een wrakingskamer zich binnenkort buigt over de vraag of de rechters in deze zaak moeten worden vervangen. De inhoudelijke behandeling, die aanvankelijk gepland stond voor deze dinsdag, wordt dus uitgesteld. Pieter K. laat zich in de rechtszaal niet vertegenwoordigen door een advocaat en voerde zelf het woord.

Gelovig man

K., die ook wel te boek stond als internetdominee, zei dinsdagmorgen in de rechtbank: „Ik ben een gelovig man. God is de rechtvaardige Rechter. Hij staat naast mij.” Pieter K. kwam dinsdag tot zijn wrakingsverzoek nadat de rechter tal van zijn verzoeken van tafel had geveegd. Zo wilde K. meer tijd om het dossier te bestuderen. De rechter vindt echter, net als het openbaar ministerie, dat hij genoeg tijd heeft gehad. De officier van justitie zei: „Pieter K. heeft geld van donateurs in eigen zak gestopt, hij is op de hoogte van de zaak.”

„Aantijgingen van het OM zijn ver bezijden de waarheid” Pieter K., van verduistering verdachte voorman BPOC2020

Pieter K. meldde dinsdag ook dat hij aangifte heeft gedaan tegen de officier van justitie. K. zei dat hij die aangifte heeft gestuurd naar Rinus Otte, topman van het openbaar ministerie. K. zei dat de officier van justitie bij een vorige zitting hem op de gang, dus buiten de rechtszaal, had aangesproken en hem had geadviseerd de rechtbank niet te wraken. Zelf zei de officier van justitie dinsdag dat hij dat advies Pieter K. deed voor diens eigen bestwil.

Accountant

De rechter veegde dinsdag K.’s verzoek van tafel om de officier van justitie te vervangen. De rechter wees erop dat de rechtbank niet de bevoegdheid heeft een aanklager te vervangen. Ook K.’s verzoek om een „onafhankelijke accountant” naar zijn zaak te laten kijken, wees de rechtbank af. Pieter K. beet ook in het zand wat betreft zijn verzoek aan de rechtbank om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren.

Opvallend is dat de rechtbank aankondigde Pieter K. een wrakingsverbod op te willen leggen. In dat geval krijgt K. geen nieuwe mogeljkheden de rechters weg te sturen. K. zei zelf dinsdag dat aantijgingen van het openbaar ministerie „ongelooflijk bezijden de waarheid” zijn. „Ik heb geen geld van donateurs misbruikt.”