Gereformeerde Gemeenten steunen traumaproject in Oekraïne

Dat maakte hulpverlener A. Kortleven dinsdag bekend tijdens de Israël Vrouwenochtend, georganiseerd door het deputaatschap Israël van de Gereformeerde Gemeenten. De bijeenkomst in Geldermalsen trok ongeveer 450 vrouwen. Het thema was ”Shalom in Oekraïne”.

Kortleven, die werkt in Oekraïne, was daar samen met ds. A. Margulis, voorganger van de Joods-christelijke gemeente Beit Emet in Zhytomir, en diens vrouw. Het programma werd afgewisseld door een projectkoor dat Israëlische liederen zong, met medewerking van instrumentalisten.

Nieuws in beeld

Kortleven zei dat de Gereformeerde Gemeenten vanaf het begin van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne veel hebben gedaan. De deputaatschappen Israël en Bijzondere Noden hebben in totaal 4 miljoen euro aan hulp gegeven. Nu willen ze een nieuw project steunen dat met de oorlog te maken heeft.

„Haar vierde kind werd geboren toen de vader niet meer leefde” A. Kortleven, hulpverlener in Oekraïne

De hulpverlener gaf aan dat er in Oekraïne volgens de officiële cijfers ongeveer 100.000 doden te betreuren zijn. „Het is aangrijpend als je iemand gekend hebt die er niet meer is. Ik kende sommigen van hen. Er was een jonge moeder met drie kinderen, die zwanger raakte toen haar man met verlof was. Haar vierde kind werd geboren toen de vader niet meer leefde. Er is een buurvrouw, drie huizen verderop, die haar zoon pas begraven heeft.”

Hij vertelde dat verschillende Oekraïense kerken begonnen zijn met hulp bieden aan mensen met trauma’s. „De achtergeblevenen hebben vooral medeleven nodig. Dat doen de kerken, maar niet alleen dat. Ze geven ook materiële hulp aan de vrouwen en er worden voor hen Bijbelstudies georganiseerd. Een van die kerken wil een nieuwe gemeente starten voor de mensen die ze helpt en die uit de wereld komen.”

Ds. Margulis sprak over zijn bekering en het werk dat hij doet in zijn gemeente en daarbuiten. „Ik dank God dat Hij mij gevonden heeft. Ik was voor het verderf bestemd. Ik had nooit gelovige mensen ontmoet en las nooit uit de Bijbel. Ik ging niet naar de kerk en leefde zonder God. Er is geen familielid of kennis uit mijn vroegere leven die God kent. Hij heeft mij gevonden. Hoe kon ik tot God komen toen ik niet wist dat Hij er was? Het is Zijn barmhartigheid en het is Zijn goedertierenheid. Hij gebruikt mij nu in zijn Koninkrijk.”

Ds. A. Margulis (l.) en A. Kortleven. beeld Cees van der Wal

Hij vertelde hoe hij twee weken geleden in Israël was, op de plaatsen waar de oorlog begon. „Oekraïne en Israël zijn twee hete plekken op de aarde. God leidt de weg van Israël en Oekraïne.”

Zijn kerk zet zich sinds 1996 in voor liefdadigheidswerk, in het bijzonder het uitdelen van eten. Het werk heeft zich vanuit de gemeente in Zhytomir verspreid naar andere plaatsen. Net voordat de oorlog in 2022 uitbrak, waren er op 36 plekken gaarkeukens. Nu is het aantal verminderd door de oorlog. Speciaal voor deze tijd worden er duizenden voedselpakketten klaargemaakt voor mensen die wonen in regio’s die bijvoorbeeld worden getroffen door luchtdoelaanvallen.

Zijn vrouw N. Margulis vertelde over de organisatie Mission to Ukraine die hulp geeft aan gehandicapte kinderen en aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Er is een goede relatie met het plaatselijke ziekenhuis, dat geholpen wordt met apparatuur. De medewerkers van de organisatie krijgen de gelegenheid om in het ziekenhuis te praten over abortus. „Soms ziet een vrouw er op het laatste moment vanaf, als de arts in een naburige kamer al bezig is om de spullen voor de abortus klaar te zetten.”

N. Margulis (l.) en A. Kortleven. beeld Cees van der Wal

Ze schatte dat er door het werk van de organisatie in 27 jaar tijd 5000 levens gespaard zijn. Een maand geleden had ze een ontmoeting met een vrouw die ze ongeveer vijftien jaar geleden had weten te bewegen geen abortus te laten plegen. „De vrouw dankte God voor haar mooie dochter.”

De vrouwenochtend werd geopend door ds. C. van Ruitenburg, die een meditatie hield vanuit Ezechiël 37, en afgesloten door ds. H.E.P. Fortuijn.